16 минут нового геймплея RoboCop: Rogue City ©

RoboCop: Rogue City - один из самых ожидаемых шутеров 2023 года. Его суть проста: взять любимый фильм 1980-х годов и превратить ее в шутер от первого лица.

В представленном ниже видеоролике вы найдете 16 минут игры RoboCop: Rogue City со всеми элементами, которые вы ожидаете увидеть в классическом фильме Пола Верховена (Paul Verhoeven), включая группу ED-209 и многое другое.

RoboCop: Rogue City была анонсирована еще в 2022 году, а в начале этого года состоялось закрытое бета-тестирование. Разработкой игры занимается польская студия Teyon, ответственная за Terminator: Resistance, и является частью первой большой волны игр на движке Unreal Engine 5.