16 минут нового геймплея RoboCop: Rogue City

RoboCop: Rogue City - один из самых ожидаемых шутеров 2023 года. Его суть проста: взять любимый фильм 1980-х годов и превратить ее в шутер от первого лица.
В представленном ниже видеоролике вы найдете 16 минут игры RoboCop: Rogue City со всеми элементами, которые вы ожидаете увидеть в классическом фильме Пола Верховена (Paul Verhoeven), включая группу ED-209 и многое другое.
RoboCop: Rogue City была анонсирована еще в 2022 году, а в начале этого года состоялось закрытое бета-тестирование. Разработкой игры занимается польская студия Teyon, ответственная за Terminator: Resistance, и является частью первой большой волны игр на движке Unreal Engine 5.
Голимый фансервис. Игра реально для больших дядь и тёть, вызовет море ностальгии по фильмам 80-90х. Нынешнее поколение вообще не всосёт, что это за неповоротливый железный коп. Для 2023 геймплей немного уныло выглядит. Возможно из-за тупого ИИ. Стоят как болванчики и стреляют. Не прячутся. Не меняют позиции. Не кидают гранаты. Не используют крупный калибр или ловушки, чтобы противостоять железяке. Реально, как в фильме, где противники не выкупают с чем столкнулись. Тут реально идёт, как машина. Тупой раш здания. Возможно и зайдёт дав почувствовать себя неубиваемой машиной. Графика и разрушения ничего так.
Ещё был фильм в 2014
Вроде норм на пару вечеров.
что за волшебный рикошет
Жду игру с нетерпением!
Губастенький...ну хоть не чëрный и не латинос))
это што тир по уткам ?
ИИ тупее некуда.. это оч печально. Да, в фильме противник тоже не особо с башкой дружил, но чтобы так.. И походка у Робокопа в игре очень страная. Как насрал в штаны.
Такое нелепое дерьмо) Кайф!
Что у него с губами, будто туда ботекс вкололи для их увеличения
так у Уэллера в фильме (да и в жизни) такие же. с него же рисовали. и у меня такие же, к слову
Прямо сейчас гуглил перед тем как написать, там с этим порядок. Здесь же явный перебор, в глаза бросается
Ну... хз. Мне больше динамичный геймплей нравится, с прыжками, там, уворотами. Ну да поглядим, если хороший мир будет и сюжет, то стоит глянуть, поностальгировать.
Ну и естественно, что бы "корованы можно было грабить"...Ща без них никуда.
Сюжет от них хороший точно ждать не стоит.
Что в игре один только пистолет?
Ты видос вообще смотрел?
В другом трейлере было ещё оружие
зачем робокопу замедление времени.....ахвхахвхахахах как же нелепо смотрится
Ну, что терминатору что робокопу, в реакции помогал ИИ (если говорить про фильм) , т.е. возможность заранее просчитывать действия и последствия. В данном случае, вместо ИИ , будет ваш мозг и моторика, что крайне замедляет развитие робота... (не хотел обидеть) )Вам дают чуть больше время на подумать)
Терминаторам что-то это ни разу не помогало попадать по ГГ-людям.