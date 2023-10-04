Демоверсия RoboCop: Rogue City стала доступна для загрузки в Steam

А вот и приятный сюрприз. Компании NACON и Teyon выпустили демоверсию RoboCop: Rogue City для ПК в сервисе Steam. В течение следующих 13 дней пользователи ПК могут загрузить эту демоверсию, протестировать свои системы и познакомиться с первой частью новой игры RoboCop.
В RoboCop: Rogue City вы станете культовым героем. В этом качестве игроки будут пытаться восстановить справедливость на опасных, полных преступности улицах старого Детройта. В RoboCop: Rogue City также обещают присутствовать культовые места из первого фильма. Например, вам предстоит посетить полицейский участок.
Наконец, компания Nacon выпустит RoboCop: Rogue City 2 ноября.
хренасе демо - почти 50 гигов
Обычный объём, полчаса качать, а кому-то и 10 минут при гигабите.
а кому то и 10 часов
а в чём проблема поставить нормальный инет или тарелку, если в аду, например?
не у всех есть деньги и возможности так то
У меня скорость инета 300 м/бит, а скорость стима 90 м/бит. Поэтому больше часа будет качаться.
Пошёл скачивать!!!!!
Хороший подгон.Сегодня опробую.
Норм!
Демка это хорошо.
Никак вы ***** не научитесь!
все он правильно делает..игра не про грааафооооон для вонючих графлдрочеров деградантов..игра ностальгия и память о великом робокопе Мэрфи
Игра параша для дегенератов, которая и держится только на ностальгии культового фильма!
опанаааа бегу качать однозначно
Понравилась стрельба, но как же оно тормозит. Почти каждый шаг что-то грузится. А ролики шли в 23 FPS, это конечно сильно) Но в целом жду)