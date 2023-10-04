Демоверсия RoboCop: Rogue City стала доступна для загрузки в Steam

В этой игре вы окажетесь в роли Робокопа, самого известного и бесстрашного защитника закона в истории. Ваша задача — распутать клубок интриг и заговоров, которые скрываются за фасадом крупной корпорации OCP и угрожают будущему Детройта и всего человечества. Вам придётся столкнуться не только с бандами и наркоторговцами, но и с новыми противниками, которые обладают современным оружием и технологиями.

Вы можете использовать все преимущества Робокопа: непробиваемая броня, термальное зрение, сканирование и анализ окружения, хакинг и многое другое. Также в вашем распоряжении есть широкий арсенал оружия, в том числе легендарный пистолет Auto-9, который может поражать цели на большом расстоянии.

Игра даёт вам возможность свободно исследовать улицы Детройта, в которых вас ждут различные задания и секреты. И конечно же не обойдётся без знакомых локаций и персонажей, которых вы могли видеть в фильмах.

Во время прохождения вы будете не только бесконечно стрелять из оружия по огромному количеству врагов, но и расследовать преступления, принимая решения, которые повлияют на ход игры и репутацию Робокопа. Вы должны искать улики, допрашивать свидетелей и подозреваемых, а также поддерживать общественный порядок на улицах Детройта. Но будьте осторожны: ваш выбор может иметь серьёзные последствия для обычных граждан.

И напоследок стоит упомянуть, что в озвучке Робокопа принял участие актёр Питер Уэллер, который исполнил роль Робокопа в первых двух фильмах.