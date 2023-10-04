на главную
об игре
RoboCop: Rogue City 02.11.2023
7.5 231 оценка

Демоверсия RoboCop: Rogue City стала доступна для загрузки в Steam

©
butcher69
Новости

А вот и приятный сюрприз. Компании NACON и Teyon выпустили демоверсию RoboCop: Rogue City для ПК в сервисе Steam. В течение следующих 13 дней пользователи ПК могут загрузить эту демоверсию, протестировать свои системы и познакомиться с первой частью новой игры RoboCop.

В RoboCop: Rogue City вы станете культовым героем. В этом качестве игроки будут пытаться восстановить справедливость на опасных, полных преступности улицах старого Детройта. В RoboCop: Rogue City также обещают присутствовать культовые места из первого фильма. Например, вам предстоит посетить полицейский участок.

Наконец, компания Nacon выпустит RoboCop: Rogue City 2 ноября.

35
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Mystik_86

хренасе демо - почти 50 гигов

13
Nick1906

Обычный объём, полчаса качать, а кому-то и 10 минут при гигабите.

-1
fox nemets Nick1906

а кому то и 10 часов

3
Nick1906 fox nemets

а в чём проблема поставить нормальный инет или тарелку, если в аду, например?

-3
Дима Константинов Nick1906

не у всех есть деньги и возможности так то

1
Arbalet777 Nick1906

У меня скорость инета 300 м/бит, а скорость стима 90 м/бит. Поэтому больше часа будет качаться.

2
SOLUS5678

Пошёл скачивать!!!!!

2
prince0

Хороший подгон.Сегодня опробую.

1
askazanov

Норм!

1
Zloy_Parkur

Демка это хорошо.

1
Комментарий удален
UnpleasantIdriel

Никак вы ***** не научитесь!

9
fox nemets UnpleasantIdriel

все он правильно делает..игра не про грааафооооон для вонючих графлдрочеров деградантов..игра ностальгия и память о великом робокопе Мэрфи

1
neeXXXT fox nemets

Игра параша для дегенератов, которая и держится только на ностальгии культового фильма!

-2
fox nemets

опанаааа бегу качать однозначно

0
PersonaR8

Понравилась стрельба, но как же оно тормозит. Почти каждый шаг что-то грузится. А ролики шли в 23 FPS, это конечно сильно) Но в целом жду)

0