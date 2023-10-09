Новый трейлер RoboCop: Rogue City демонстрирует элементы ролевой игры

RoboCop: Rogue City будет включать в себя серию элементов RPG, которые разработчики игры представили с новым трейлером, а до релиза на ПК, PS5 и Xbox Series осталось меньше месяца.
RoboCop: Rogue City позволит нам проводить расследования и совершать действия, которые будут способствовать развитию персонажа в разных направлениях, например, выписывать штрафы за парковку.
Можно будет разблокировать улучшения главного героя и его различных характеристик и даже принимать решения, которые изменят представление о Робокопе в сообществе Детройта.
Лишь бы системные требования невысокие были 🙏 Ждем, ждем, надеемся, что олдскулы сведет как надо!
Игра параша выезжающая на громком имени оригинального фильма, чего ты ждешь то?!
Надеюсь эта брюнетка не Льюис