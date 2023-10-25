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RoboCop: Rogue City 02.11.2023
7.5 283 оценки

Представлен атмосферный геймплейный трейлер RoboCop: Rogue City

butcher69

Компания Teyon готовится к релизу своей новой игры. Создатели игр Rambo: The Video Game и Terminator: Resistance взялись за создание приключения с участием Алекса Мерфи, и сегодня у нас есть новые материалы из игры RoboCop: Rogue City.

Релиз игры RoboCop: Rogue City состоится уже 2 ноября, через всего 8 дней. Игра будет доступна только на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК, так как разработчики отказались от релиза для Nintendo Switch.

RoboCop: Rogue City предлагает поклонникам вселенной возможность отправиться в ретрофутуристическую версию Детройта, где они смогут вжиться в роль главного героя и выполнять разные миссии.

97
37
Комментарии: 37
Ваш комментарий
saa0891

Интересно а Кейн в виде босса робота из второй части будет.

22
SOLUS5678

Эта игра происходит после 2 фильма.

9
saa0891 SOLUS5678

Так ни чего же не мешает запилить его в качестве пасхалки тем более их там навалом.

7
SOLUS5678 saa0891

Возможно, но точно не в качестве босса.

1
vzglydizugla SOLUS5678

Потому там не должно быть ни Кейна, ни курицы. 209 прикрутили в кино только из за желания боссов, а так этот робот дальше прототипа из первого кино идти не должен был, как и модели прототипы до Кейна, который опять же должен был быть рободинозавром на ранней стадии.

-1
SOLUS5678 vzglydizugla

Ни кто не спорит)

0
sergeu78

главный враг солист Prodigy. Еще были похожие персонажи судья Дрэд, Разрушитель

14
ZackSnyder

о да! завали свинью с куриными ножками! е209 это прямо мечта с ним повоевать...

5
vzglydizugla

Робот для патрулирования в городе, не могущий в лестницы и двери.

0
pezaninn

показали походу с финал боссом можно не играть

4
gliga142

еще скажи тебе проспойлерили )))

0
BAZKIN

ED-209 ну никак финал боссом не может быть

0
vzglydizugla BAZKIN

Может как в фильмах, вставят чисто что бы был.

0
BAZKIN vzglydizugla

Не ну как босс какого то уровня это уже традиция, но на финального он точно не тянет

0
woodik2015

Какой же паршивый проигрыватель 🤦‍♂️

4
Igor Udilov

О, можно навалять ED-209. Круто!

3
SOLUS5678

С нетерпением жду!!!!

3
GOD GAME

Кейт Флинт из Продиджи босс

3
TheSoarer

После смерти переселился в игру. Достойно.

0
Bruce W

Я так понял, на авто нельзя будет ездить

2
Лицо со шрамом

Кейна бы добавили еще

2
jkneomaster

Кажется, Cyberpunk 2077 пора уйти в отпуск, ибо ностальгия 90х бьёт ручьём!

2
Gamer_P

Сраный плеер кадрами видео выдаёт смотреть нереально.

2
Ashley_Star

Трейлер в нормальном плеере:

2
Сережаа

Киберпанк здорового человека

1
Народный гейминг

Транспорт добавят?

0
Ang Dark

Да , в заставках ^_^

1
Народный гейминг Ang Dark

И на том спасибо 😁

1
Ang Dark Народный гейминг

Та кушайте на здоровье. ^_^

0
333wsda

Выглядит интересно

0
Melo 88

Дааааааааааааааааааааааааааааааааааа

0
Qjets_28

4 оружки? пистон, дробаш, узи, и пулемет? и всё?

0
evetester

А что выглядит совсем съедобно, ждём выпуска.

0
Vaipen

Будет Робоцып. Круть. Настольжи бьёт ключом, гаечным.

0
Executor666

Жаль, что они снова выпустили дешевую кривую парашу, в которой ничего кроме атмосферы нет

-1
Vovik Povik
-3
askazanov

Попробуем, как выйдет на торентах! Но покупать эту поделку - не!!!)

-5