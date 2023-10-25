Представлен атмосферный геймплейный трейлер RoboCop: Rogue City

Компания Teyon готовится к релизу своей новой игры. Создатели игр Rambo: The Video Game и Terminator: Resistance взялись за создание приключения с участием Алекса Мерфи, и сегодня у нас есть новые материалы из игры RoboCop: Rogue City.
Релиз игры RoboCop: Rogue City состоится уже 2 ноября, через всего 8 дней. Игра будет доступна только на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК, так как разработчики отказались от релиза для Nintendo Switch.
RoboCop: Rogue City предлагает поклонникам вселенной возможность отправиться в ретрофутуристическую версию Детройта, где они смогут вжиться в роль главного героя и выполнять разные миссии.
Интересно а Кейн в виде босса робота из второй части будет.
Эта игра происходит после 2 фильма.
Так ни чего же не мешает запилить его в качестве пасхалки тем более их там навалом.
Возможно, но точно не в качестве босса.
Потому там не должно быть ни Кейна, ни курицы. 209 прикрутили в кино только из за желания боссов, а так этот робот дальше прототипа из первого кино идти не должен был, как и модели прототипы до Кейна, который опять же должен был быть рободинозавром на ранней стадии.
Ни кто не спорит)
главный враг солист Prodigy. Еще были похожие персонажи судья Дрэд, Разрушитель
о да! завали свинью с куриными ножками! е209 это прямо мечта с ним повоевать...
Робот для патрулирования в городе, не могущий в лестницы и двери.
показали походу с финал боссом можно не играть
еще скажи тебе проспойлерили )))
ED-209 ну никак финал боссом не может быть
Может как в фильмах, вставят чисто что бы был.
Не ну как босс какого то уровня это уже традиция, но на финального он точно не тянет
Какой же паршивый проигрыватель 🤦♂️
О, можно навалять ED-209. Круто!
С нетерпением жду!!!!
Кейт Флинт из Продиджи босс
После смерти переселился в игру. Достойно.
Я так понял, на авто нельзя будет ездить
Кейна бы добавили еще
Кажется, Cyberpunk 2077 пора уйти в отпуск, ибо ностальгия 90х бьёт ручьём!
Сраный плеер кадрами видео выдаёт смотреть нереально.
Трейлер в нормальном плеере:
Киберпанк здорового человека
Транспорт добавят?
Да , в заставках ^_^
И на том спасибо 😁
Та кушайте на здоровье. ^_^
Выглядит интересно
Дааааааааааааааааааааааааааааааааааа
4 оружки? пистон, дробаш, узи, и пулемет? и всё?
А что выглядит совсем съедобно, ждём выпуска.
Будет Робоцып. Круть. Настольжи бьёт ключом, гаечным.
Жаль, что они снова выпустили дешевую кривую парашу, в которой ничего кроме атмосферы нет
Попробуем, как выйдет на торентах! Но покупать эту поделку - не!!!)