Представлен обзорный трейлер Robocop: Rogue City

Teyon выпустила новый трейлер Robocop: Rogue City, в котором дается обзор игры, представлен сюжет и показаны некоторые игровые системы, включая систему расследования. Естественно здесь много стрельбы, так как по сути это шутер от первого лица.
В Robocop: Rogue City игроку предстоит сыграть роль робота-полицейского, который вершит правосудие на улицах Детройта. В его распоряжении его культовый пистолет и около двадцати других видов оружия, с помощью которых он сможет уничтожать преступников и не только.
Сюжет игры полностью оригинальный, но соответствует сюжету фильмов. "Исследуйте знаковые места и познакомьтесь со знакомыми лицами из мира Робокопа. Кибер-полицейского озвучивает Питер Уэллер
Robocop: Rogue City находится в разработке для ПК и Xbox Series X/S и PS5 и будет доступна со 2 ноября 2023 года.
Дэмку прошёл всё облазил, игра потрясающая, прям как в старом фильме про робокопа не думал что у разработчиков получится перенести ту атмосферу но им удалось. Любителям робокопа обязательно к прохождению, это как пересмотреть тот самый фильм но с новыми эмоциями!
Игра весьма не плоха.
оптимизацию забыли где-то
Демо же, надеюсь на выходе поправят.
Демо не демо, но локации внутренних помещений зданий, к примеру, в игре очень маленькие. Странно, что в маленьких помещениях в принципе есть проблемы оптимизации. Да и сам город в принципе статичен. Просто декорация. Чему там лагать?
быстрее б вышла. демка шикарна. хочу больше экзистенциальных флэшбэков, замочить ed209 или аналог робокейна.
Дэмка шикарна, главное чтобы вся игра была в том же духе. Только вот про оптимизацию как и положено во всех новых играх забыли
Денувка будет?
Жду с нетерпением навести порядок и закон в Детройте.
я только на ютюбе оценил демо. но там какие-то безумные просадки фпс на топовом железе.
как-то от игры-середнячка ждешь демократичных требований. а оно вон как.
По креативной части нареканий нет. как и фильмы - ощущается как крепкая Бэшка.
Интересно, что могло бы быть их следующим опытом? может, Универсальный солдат?
Демка шикарна. 3 прекрасных часа в ней провёл. Если не обращать внимание на проблемы оптимизации, тогда по всем прочим аспектам игра близка к шедевру. Самое интересное в игре вовсе не тир, а диалоги, ради которых стоит в это играть. Ощущение, будто бы сценаристы диалогов гении. Робокопу довольно часто предлагается делать выбор: поступить по человечески или по закону? Это замечательная фича. Именно так должна выглядеть та самая серая мораль, а не та фигня о морали, которую нам пытались впаривать в какой-нибудь колде.
какаха
игра 2000 года?
это игра можно сказать "бэшка", то есть эта контора пока не доросла до ааа игр и пока делают бюджетные игры по мотивам фильмов для фанатов.