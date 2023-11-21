RoboCop: Rogue City была очень хорошо принята в Steam

RoboCop: Rogue City радует пользователей ПК, которые ставят ей очень высокие оценки в Steam. На момент написания этой новости она получила 92% положительных отзывов из более чем 3100, что соответствует очень положительному показателю.
Учитывая, что речь идет о продукции класса AA, можно считать это большим достижением для разработчика Teyon, который уже был оценен публикой за шутер от первого лица Terminator: Resistance, несмотря на не слишком позитивные отзывы, полученные от профильной прессы.
RoboCop: Rogue City по достоинству оценена игроками как за следование сюжету фильма, так и за редкую в наше время чрезмерную жестокость. Очень высоко оценили и участие в проекте актера Питера Уэллера, который подарил роботу-полицейскому свой голос.
Один из самых благодарных отзывов пользователей полностью объясняет успех игры:
Очень рекомендую. Игра очень хорошо сочетается с первоисточником, оставаясь при этом увлекательной игрой. Сюжет - это чистый Голливуд 80-х, пошлые диалоги и все такое. А система жестокости - это то, что не многие студии-разработчики взяли бы на вооружение в нынешних условиях игрового мира.
Благодаря этим и другим элементам RoboCop: Rogue City удалось хорошо продать, превзойдя ожидания издателя Nacon, который говорил о рекордных продажах перед ноябрьским релизом. Затем она добилась и других успехов, продав за первую неделю более 60 тыс. копий только в сервисе Steam, выручив более 2 млн. долларов. В настоящее время ожидается дальнейшее улучшение этого результата.
Ну так разрабы проделали колоссальную работу что бы воссоздать не только атмосферу но ещё и запредельное количество пасхалок,отсылок,мелких деталей,музыку которые были в фильмах,отсылки есть практически в каждом диалоге,квесте,сцене,плакате.
Единственная игра где я ещё видел такую титаническую работу это изолента,там тоже у меня челюсть отвисла насколько же точно разрабы воссоздали многие локации и тонны мельчайших деталей.
Кто любит старые части робокопа однозначно стоит пройти,получите просто тонну впечатлений.
Очень РАД за РОБО)))так держать...уверен что поляки из Teyon нас еще порадуют...ждем судью Дредда..Фреди Крюгера...Супермена..Пятницу 13...Рэмбо..Назад в будущее и других героев и все в стиле золотых 80 х -90 х годов..Люблю Америку того времени без трансгендеров и пидарассов
Рэмбо от них уже был))
я уверен они сделают теперь нормального Рэмбо)))))))
Золотая эпоха без sjw, с 80х до 2014
Хорошая и правда игра, прям прослезился, вспомнил молодость))
Жаль только, что бюджет у игры средний.
Годная игрулька, кривоватая, как и все у teyon/nacon, но по атмосфере и фансервису отбивает все огрехи.
неудивительно, калоедов там навалом. там любой треш продаётся на ура, именно поэтому в стиме 53к+ "игр"
консолехoлoп голову из навоза высунул