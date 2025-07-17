RoboCop: Rogue City появилась в подписке Xbox Game Pass

Сегодня, как сообщалось ранее, в сервисе подписки Game Pass появился шутер RoboCop: Rogue City, в который можно поиграть как на Xbox Series X | S, так и на PC. Что примечательно, сегодня также выйдет дополнение к игре, RoboCop: Rogue City - Unfinished Business. В общем, появление игры в Game Pass как нельзя кстати, и такую игру точно не стоит пропускать.

Robocop: Rogue City - это среднебюджетный шутер от первого лица, в котором вам предстоит взять на себя роль легендарного киберкопа. Вы - Алекс Мерфи, защитник закона и робот-полицейский. И вместе со своей напарницей Энн Льюис отправляетесь очищать улицы Детройта от подонков и отбросов общества. На протяжении дюжины с лишним часов вы будете отстреливать отморозков, швырять на добрую пару метров и просто чертовски хорошо проводить время.

Сеттинг игры максимально приближен к атмосфере футуристического Детройта из фильма 80-х годов, а именно: антиутопия, корпорации и преступность. В игре вас ждут как увлекательные перестрелки, так и принятие моральных решений с элементами детективного жанра, влияющими на развитие сюжета.

Увы, но есть и недостатки. Версия для Game Pass отличается от Steam-версии в плане дополнительных опций, а именно: в ПК-версии шутера из Microsoft Store отсутствует поддержка технологии DLSS, которая есть в Steam.