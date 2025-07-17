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RoboCop: Rogue City 02.11.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
7.9 1 541 оценка

RoboCop: Rogue City появилась в подписке Xbox Game Pass

Gruz_ Gruz_

Сегодня, как сообщалось ранее, в сервисе подписки Game Pass появился шутер RoboCop: Rogue City, в который можно поиграть как на Xbox Series X | S, так и на PC. Что примечательно, сегодня также выйдет дополнение к игре, RoboCop: Rogue City - Unfinished Business. В общем, появление игры в Game Pass как нельзя кстати, и такую игру точно не стоит пропускать.

Robocop: Rogue City - это среднебюджетный шутер от первого лица, в котором вам предстоит взять на себя роль легендарного киберкопа. Вы - Алекс Мерфи, защитник закона и робот-полицейский. И вместе со своей напарницей Энн Льюис отправляетесь очищать улицы Детройта от подонков и отбросов общества. На протяжении дюжины с лишним часов вы будете отстреливать отморозков, швырять на добрую пару метров и просто чертовски хорошо проводить время.

Сеттинг игры максимально приближен к атмосфере футуристического Детройта из фильма 80-х годов, а именно: антиутопия, корпорации и преступность. В игре вас ждут как увлекательные перестрелки, так и принятие моральных решений с элементами детективного жанра, влияющими на развитие сюжета.

Увы, но есть и недостатки. Версия для Game Pass отличается от Steam-версии в плане дополнительных опций, а именно: в ПК-версии шутера из Microsoft Store отсутствует поддержка технологии DLSS, которая есть в Steam.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Юрий Пенкин

покупал по скидке пару лет назад на series x, это такой убогий примитивный тир что мама не горюй, хотя прошлая игра этих поляков мне понравилась более менее про терминатора, и геймплей робокопа уже прослеживался у них в допе терминатора где играем за терминатора, это на уровне рэмбо на пс3 тока я в него не играл, а ну и ещё графен убогий, ранний пятый анрил на консолях это ужас, всё в мыле лютом

5
Merelone

На ПК картинка приемлемая, город сделан шикарно. Однако по большей части соглашусь, пострелушка на вечер, вначале вполне интересно, а дальше всё однотипно, интереса особо не возникает, хочется пробежать быстрее игру.

Особенно бесило что локацию города пихали три раза, чтобы ты носился как угорелый по улицам и искал преступления...

2
TrustingDonald Merelone

Это просто для фанатов Робокопа игра. Годный АА боевичок, позволяющий почувствовать себя Робокопом. Свои 800 рублей отбила на раз. Не 8 или 10 из 10, но крепкий середнячок на 7 баллов. Я ещё первые два фильма пересмотрел благодаря тому что игру купил что тоже большой плюс.

3
Night Strider
ранний пятый анрил на консолях это ужас, всё в мыле лютом

консольки то не тянут

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