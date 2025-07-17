RoboCop: Rogue City появилась в подписке Xbox Game Pass

Сегодня, как сообщалось ранее, в сервисе подписки Game Pass появился шутер RoboCop: Rogue City, в который можно поиграть как на Xbox Series X | S, так и на PC. Что примечательно, сегодня также выйдет дополнение к игре, RoboCop: Rogue City - Unfinished Business. В общем, появление игры в Game Pass как нельзя кстати, и такую игру точно не стоит пропускать.
Robocop: Rogue City - это среднебюджетный шутер от первого лица, в котором вам предстоит взять на себя роль легендарного киберкопа. Вы - Алекс Мерфи, защитник закона и робот-полицейский. И вместе со своей напарницей Энн Льюис отправляетесь очищать улицы Детройта от подонков и отбросов общества. На протяжении дюжины с лишним часов вы будете отстреливать отморозков, швырять на добрую пару метров и просто чертовски хорошо проводить время.
Сеттинг игры максимально приближен к атмосфере футуристического Детройта из фильма 80-х годов, а именно: антиутопия, корпорации и преступность. В игре вас ждут как увлекательные перестрелки, так и принятие моральных решений с элементами детективного жанра, влияющими на развитие сюжета.
Увы, но есть и недостатки. Версия для Game Pass отличается от Steam-версии в плане дополнительных опций, а именно: в ПК-версии шутера из Microsoft Store отсутствует поддержка технологии DLSS, которая есть в Steam.
покупал по скидке пару лет назад на series x, это такой убогий примитивный тир что мама не горюй, хотя прошлая игра этих поляков мне понравилась более менее про терминатора, и геймплей робокопа уже прослеживался у них в допе терминатора где играем за терминатора, это на уровне рэмбо на пс3 тока я в него не играл, а ну и ещё графен убогий, ранний пятый анрил на консолях это ужас, всё в мыле лютом
На ПК картинка приемлемая, город сделан шикарно. Однако по большей части соглашусь, пострелушка на вечер, вначале вполне интересно, а дальше всё однотипно, интереса особо не возникает, хочется пробежать быстрее игру.
Особенно бесило что локацию города пихали три раза, чтобы ты носился как угорелый по улицам и искал преступления...
Это просто для фанатов Робокопа игра. Годный АА боевичок, позволяющий почувствовать себя Робокопом. Свои 800 рублей отбила на раз. Не 8 или 10 из 10, но крепкий середнячок на 7 баллов. Я ещё первые два фильма пересмотрел благодаря тому что игру купил что тоже большой плюс.
консольки то не тянут
Понеслась🙏🍻👍 // Nvidia Power