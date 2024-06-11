RoboCop: Rogue City появится на Mac этой осенью

Студия Teyon и издатель NACON объявили о выпуске RoboCop: Rogue City для Mac этой осенью. Игра будет доступна в Mac App Store и Steam.
RoboCop: Rogue City получит нативную версию на Mac с Apple Silicon, демонстрируя невероятную производительность, плавный и захватывающий игровой процесс с поддержкой программных технологий в macOS, таких как HDR и MetalFX Upscaling.
Михал Татка, генеральный директор Teyon, сказал следующее:
«Мы очень рады динамике, которую видим на Mac, что свидетельствует о великолепных инструментах, которые Apple предоставляет разработчикам игр. RoboCop: Rogue City в полной мере использует преимущества Apple Silicon Mac, обеспечивая плавную частоту кадров и высокое качество графики. Мы рады предоставить игрокам Mac возможность выйти на улицы Старого Детройта и испытать приключения культового персонажа поп-культуры».
RoboCop: Rogue City погружает игрока в Старый Детройт, в оригинальную историю, происходящую между фильмами RoboCop 2 и 3. В этом новом приключении от первого лица игрок должен восстановить закон и порядок в городе, погруженном в хаос после прибытия нового криминального авторитета. Игровой процесс чередуется между взрывными сражениями, расследованиями на местах и побочными квестами, в которых игрок будет решать судьбы граждан, тем самым влияя на ход игры.
Лучше бы какое нибудь DLC сюжетное выпустили как это было в Terminator: Resistance.
Может лучше тогда в терминатор ресистанц поиграешь?)
А может ты пойдёшь в писочнице поиграешь?)