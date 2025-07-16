Шутер RoboCop: Rogue City получил поддержку Xbox Play Anywhere

В прошлом, чтобы поиграть в RoboCop: Rogue City на ПК или Xbox Series, нужно было покупать отдельные версии. Но все меняется: отныне игра получила поддержку «Xbox Play Anywhere», а это значит, что благодаря одной копии игры вы получите доступ сразу к двум платформам. То есть пользователи, купившие игру для консолей, смогут запустить ее на ПК, не потеряв свой прогресс. Аналогично работает и версия Game Pass.
Главная причина, по которой шутер 2023 года только сейчас получил поддержку Play Anywhere, довольно проста: завтра (17 июля) к сервису Game Pass будет добавлена стандартная версия RoboCop: Rogue City.
Действие игры разворачивается между событиями второго и третьего фильмов, в ней много ностальгии, преступных группировок и жестоких расправ. RoboCop: Rogue City - одна из самых захватывающих игр, выпущенных за последние пару лет.
Подойдёт для истинных олдов👍🍻 Рекомендую в Робу играть после просмотра стареньких частей фильма о нём🤗 Ностальгия и атмосфера так и прёт) Главное, чтоб про зернистость, FG и лучи не забыли для полного погружения. А сюжет в новом Робе будет по любасу превосходным! // Nvidia Power
Прямо сейчас прохожу игру, и смотрю параллельно фильмы. Атмосфера топчик😎 // Дмитрий Волков
💪💪💪💪💪💪💪🍻 Как по мне Робокоп идеален, что в плане фильма, так и в плане игры! // Nvidia Power
До Робокопа прошёл наконец-то Alien Isolation с параллельным пересмотров фильмов, там тоже классная атмосфера) // Дмитрий Волков
в одном абзаце новость намного честнее получается
Предзагрузка то где нового дополнения(