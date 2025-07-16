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RoboCop: Rogue City 02.11.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
7.9 1 538 оценок

Шутер RoboCop: Rogue City получил поддержку Xbox Play Anywhere

Gruz_ Gruz_

В прошлом, чтобы поиграть в RoboCop: Rogue City на ПК или Xbox Series, нужно было покупать отдельные версии. Но все меняется: отныне игра получила поддержку «Xbox Play Anywhere», а это значит, что благодаря одной копии игры вы получите доступ сразу к двум платформам. То есть пользователи, купившие игру для консолей, смогут запустить ее на ПК, не потеряв свой прогресс. Аналогично работает и версия Game Pass.

Главная причина, по которой шутер 2023 года только сейчас получил поддержку Play Anywhere, довольно проста: завтра (17 июля) к сервису Game Pass будет добавлена стандартная версия RoboCop: Rogue City.

Действие игры разворачивается между событиями второго и третьего фильмов, в ней много ностальгии, преступных группировок и жестоких расправ. RoboCop: Rogue City - одна из самых захватывающих игр, выпущенных за последние пару лет.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Подойдёт для истинных олдов👍🍻 Рекомендую в Робу играть после просмотра стареньких частей фильма о нём🤗 Ностальгия и атмосфера так и прёт) Главное, чтоб про зернистость, FG и лучи не забыли для полного погружения. А сюжет в новом Робе будет по любасу превосходным! // Nvidia Power

4
Пользователь ВКонтакте

Прямо сейчас прохожу игру, и смотрю параллельно фильмы. Атмосфера топчик😎 // Дмитрий Волков

2
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

💪💪💪💪💪💪💪🍻 Как по мне Робокоп идеален, что в плане фильма, так и в плане игры! // Nvidia Power

1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

До Робокопа прошёл наконец-то Alien Isolation с параллельным пересмотров фильмов, там тоже классная атмосфера) // Дмитрий Волков

1
нитгитлистер
RoboCop: Rogue City - одна из самых увлекательных игр, выпущенных за последние пару лет.
Это связано с тем, что стандартная версия RoboCop: Rogue City станет частью сервиса Game Pass начиная с 17 июля.

в одном абзаце новость намного честнее получается

3
My life is a game

Предзагрузка то где нового дополнения(