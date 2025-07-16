Шутер RoboCop: Rogue City получил поддержку Xbox Play Anywhere

В прошлом, чтобы поиграть в RoboCop: Rogue City на ПК или Xbox Series, нужно было покупать отдельные версии. Но все меняется: отныне игра получила поддержку «Xbox Play Anywhere», а это значит, что благодаря одной копии игры вы получите доступ сразу к двум платформам. То есть пользователи, купившие игру для консолей, смогут запустить ее на ПК, не потеряв свой прогресс. Аналогично работает и версия Game Pass.

Главная причина, по которой шутер 2023 года только сейчас получил поддержку Play Anywhere, довольно проста: завтра (17 июля) к сервису Game Pass будет добавлена стандартная версия RoboCop: Rogue City.

Действие игры разворачивается между событиями второго и третьего фильмов, в ней много ностальгии, преступных группировок и жестоких расправ. RoboCop: Rogue City - одна из самых захватывающих игр, выпущенных за последние пару лет.