Создатели RoboCop: Rogue City показали скриншоты дополнения Unfinished Business

Издательство Nacon опубликовало первые скриншоты из сюжетного дополнения Unfinished Business для шутера от первого лица RoboCop: Rogue City. За разработку сюжетного дополнения отвечает польская студия Teyon, ранее выпустившая несколько игр по мотивам знаменитых голливудских франшиз - Terminator: Resistance и Rambo: The Video Game.

Что касается дополнения RoboCop: Rogue City Unfinished Business, то в нем игрокам вновь предстоит сыграть за Алекса Мерфи. Но помимо игры за робота-полицейского, в дополнении появятся миссии, которые расскажут о событиях, произошедших с Алексом Мерфи, когда он еще был обычным стражем порядка на улицах Детройта.

Релиз ожидается этим летом на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и PC.