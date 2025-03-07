Создатели RoboCop: Rogue City показали скриншоты дополнения Unfinished Business

Издательство Nacon опубликовало первые скриншоты из сюжетного дополнения Unfinished Business для шутера от первого лица RoboCop: Rogue City. За разработку сюжетного дополнения отвечает польская студия Teyon, ранее выпустившая несколько игр по мотивам знаменитых голливудских франшиз - Terminator: Resistance и Rambo: The Video Game.
Что касается дополнения RoboCop: Rogue City Unfinished Business, то в нем игрокам вновь предстоит сыграть за Алекса Мерфи. Но помимо игры за робота-полицейского, в дополнении появятся миссии, которые расскажут о событиях, произошедших с Алексом Мерфи, когда он еще был обычным стражем порядка на улицах Детройта.
Релиз ожидается этим летом на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и PC.
да лаадно, будет длц? что за праздник
Пока норм. Интересно, оптимизацию завезут? :))
а что у игры были проблемы?
я норм её прошел летом
мб на релизе были пробелмы
оптимизация с UE 5? нее это не его конёк
Смотря на какой системе играть , если у вас какая нибудь 4090 на борту , то думаю для вас проблем с оптимизацией не бывает впринципе )
у меня 4070
да, не бывает
сталкер 2 лагал только из игр 2024 года
Ну вот , я тоже недавно перешёл на 4070, полностью новый пк собрал, до этого играл на 1650ti и по этому пока ещё помню что такое оптимизация )
Пожалуй сыграл бы, сама игра мне понравилась, прям очень атмосферно у них вышло\
Ну... подождем
да но что то ни какого нового контента в игре
ну это же не игра-сервис
Технически игры в которых присутствуют dlc можно назвать играми сервисами, но даже если это исключая, в dlc всяко что-то новое должно быть
Отличные новости! Основная история в целом понравилась, да и геймплейно ожидал худшего.