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RoboCop: Rogue City 02.11.2023
Экшен, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
7.9 1 369 оценок

Создатели RoboCop: Rogue City показали скриншоты дополнения Unfinished Business

Gruz_
Новости

Издательство Nacon опубликовало первые скриншоты из сюжетного дополнения Unfinished Business для шутера от первого лица RoboCop: Rogue City. За разработку сюжетного дополнения отвечает польская студия Teyon, ранее выпустившая несколько игр по мотивам знаменитых голливудских франшиз - Terminator: Resistance и Rambo: The Video Game.

Что касается дополнения RoboCop: Rogue City Unfinished Business, то в нем игрокам вновь предстоит сыграть за Алекса Мерфи. Но помимо игры за робота-полицейского, в дополнении появятся миссии, которые расскажут о событиях, произошедших с Алексом Мерфи, когда он еще был обычным стражем порядка на улицах Детройта.

Релиз ожидается этим летом на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и PC.

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Комментарии: 15
Ваш комментарий
ТемныйВластелин

да лаадно, будет длц? что за праздник

4
Кей Овальд

Пока норм. Интересно, оптимизацию завезут? :))

2
My life is a game

а что у игры были проблемы?
я норм её прошел летом
мб на релизе были пробелмы

1
Никита Дроздоvv

оптимизация с UE 5? нее это не его конёк

1
Sivispacempb My life is a game

Смотря на какой системе играть , если у вас какая нибудь 4090 на борту , то думаю для вас проблем с оптимизацией не бывает впринципе )

0
My life is a game Sivispacempb

у меня 4070
да, не бывает
сталкер 2 лагал только из игр 2024 года

0
Sivispacempb My life is a game

Ну вот , я тоже недавно перешёл на 4070, полностью новый пк собрал, до этого играл на 1650ti и по этому пока ещё помню что такое оптимизация )

0
BewitchingBaron

Пожалуй сыграл бы, сама игра мне понравилась, прям очень атмосферно у них вышло\

1
Max Rolens

Ну... подождем

0
vertehwost

да но что то ни какого нового контента в игре

0
JIoMTuK

ну это же не игра-сервис

0
vertehwost JIoMTuK

Технически игры в которых присутствуют dlc можно назвать играми сервисами, но даже если это исключая, в dlc всяко что-то новое должно быть

0
Дмитрий Алендарев

Отличные новости! Основная история в целом понравилась, да и геймплейно ожидал худшего.

0