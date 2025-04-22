Черепашки-ниндзя ворвались в Rocket League - стартовало новое событие

Сегодня, 22 апреля, в Rocket League стартовала новая коллаборация — на арену выходят Черепашки-ниндзя. Игроков ждёт особый режим, эксклюзивная косметика и тематические награды, вдохновлённые культовой вселенной.

Главной фишкой события стал временный режим Pizza Party, в котором команды по четыре человека сражаются за гигантскую пиццу, заменяющую мяч. Прыжки отключены, а перемещение осуществляется с помощью крюков. Этот хаос будет доступен до 1 мая.

За участие в матчах игроки смогут разблокировать 11 уникальных наград — среди них колёса Шреддера, баннеры с Черепашками, слизевые следы и аксессуары для автомобилей. Для получения всех призов нужно сыграть 10 онлайн-матчей.