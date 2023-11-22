В Rocket League улучшат игровое меню, добавят новые режимы и многое другое в свежем обновлении

Разработчики из студии Psyonix продолжают совершенствовать свою крайне успешную гоночную аркаду Rocket League. Команда анонсировала свежее обновление с важными исправлениями и улучшениями, о которых так давно просили фанаты. В игре наконец-то оптимизируют главное меню, появятся дополнительные режимы и начнется активная борьба со смурфами.

В обновленном игровом меню Rocket League будет улучшен пользовательский интерфейс, который практически не изменялся с момента релиза игры. Элементы общей навигации и управления игрой станут более доступными для игроков разного уровня и будут содержать больше информации. Кроме того, в игре появится возможность запускать одновременные очереди, видеть свой ранг в партии в любое время и многое другое.

Патч также добавит аркадные плейлисты, на которые смогут напрямую влиять игроки. Первыми режимами для игры станут Heatseeker, Spike Rush и Rocket Labs. В будущем разработчики обещают представить еще больше игровых режимов, которые можно будет выбирать путем голосования.

В Psyonix обещают рассказать о том, как будет исправлена проблема смурфинга, уже в начале следующего года. Работа над новой системой защиты от этой проблемы уже находится на финальной стадии.