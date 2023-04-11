Rogue Company 20.07.2020
5.1 67 оценок

Поддержка Switch-версии командного многопользовательского шутера Rogue Company прекратится 20 июня

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butcher69
Новости

Switch-версия бесплатного командного многопользовательского шутера Rogue Company прекратит свое существование 20 июня, объявила компания-разработчик Hi-Rez Studios. Все внутриигровые покупки за реальные деньги завершатся сегодня.

Версии Rogue Company для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и PC (Steam, Epic Games Store) останутся в работе.

После долгих обсуждений, размышлений и разговоров в нашей команде мы приняли непростое для Rogue Company решение прекратить поддержку нашей версии для Nintendo Switch, окончательная дата поддержки - 20 июня. Этот выбор дался нам нелегко и не без опасений для нашего сообщества, однако мы поняли, что производительность порта для Switch не соответствует нашим стандартам, и мы не можем обеспечить тот уровень поддержки, которого заслуживают наши игроки. Это изменение позволит нам предоставить игрокам на других платформах более качественную поддержку и сосредоточиться на решении их конкретных проблем, а также выпускать обновления более гибко и часто, когда это необходимо.
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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Mimpro

Серьëзная потеря. Одна из немногих подобных онлайн-игр от сторонней студии, которая поддерживала 60 фпс. И выглядела солидно. Знают что такое оптимизация

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OzyWoozy
производительность порта для Switch не соответствует нашим стандартам

благо в пк версии все хорошо, карты Vice и The Arena не дадут соврать, ну и что может быть лучше ультимейта Кестрел.

и мы не можем обеспечить тот уровень поддержки, которого заслуживают наши игроки

уровень поддержки это когда последняя новая карта и герой были почти год назад? или баги, что в игре чуть ли с самого запуска?

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Zudokorn

19 апреля выйдет новая(старая) карта XD

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OzyWoozy Zudokorn

ага, очередной сезон с профуканным по срокам стартом,кастрированным бп,да контентом в виде реворка карты и обещания чего-то интересного когда-то потом.

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