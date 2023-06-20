"Клуб Романтики" теперь на ПК, также готовится релиз в Steam ©

Теперь истории "Клуба Романтики" можно будет читать на компьютере без помощи эмуляторов. Новость сообщили в официальных соцсетях игры, приложив ссылку на скачивание. Многие уже загрузили приложение на свои компьютеры и делятся советами и проблемами: пока вход через "Гугл" и запрещённую соцсеть недоступны, поэтому игру можно разве что начинать с чистого листа (однако есть информация, что привычный вход через привязанные аккаунты появится в следующем месяце) или в настройках аккаунта задать никнейм и пароль, чтобы была возможность зайти в свой профиль с компьютера. А чтобы играть в полноэкранном режиме, нужно открыть свойства (правой кнопкой мыши на ярлык), найти вкладку "Ярлык", далее в выпадающем списке "Окно" выбрать "Развернутое на весь экран". Однако более старые истории все равно будут вертикально-прямоугольными.

Также в будущем состоится релиз игры в Steam и на других платформах.