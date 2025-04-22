Royal Kingdom заработала свыше 50 млн долларов за пять месяцев

Пять месяцев назад — 21 ноября 2024-го — турецкая студия Dream Games выпустила мобильную головоломку Royal Kingdom. С помощью данных сервиса AppMagic мы посмотрели, каких результатов добилась игра за это время.
- Согласно AppMagic, чистая IAP-выручка Royal Kingdom по итогам первых пяти месяцев составила 52,7 млн долларов. Если учитывать доход в софтлонче, то сумма увеличится до 66,8 млн долларов.
- Выручка Royal Kingdom стабильно растет. В середине марта суточная касса игры впервые вышла на уровень в полмиллиона долларов, а 19 апреля достигла рекордной на данный момент отметки — 537,8 тысяч долларов.
- За пять месяцев Royal Kingdom скачали 11,77 млн раз. С учетом софтлонча загрузки составляют 17,85 млн.
- Для сравнения: предыдущая игра студии Royal Match за свои первые пять месяцев получила 47,7 млн чистой IAP-выручки и 12,5 млн загрузок. Сейчас она стабильно зарабатывает свыше 5 млн долларов в день и является одной из самых успешных мобильных игр в мире.
Жду в комментах мамкиных бизнесменов, которые будут объяснять, как не стоит людям тратить их деньги.
UPD , мамкины бизнесмены сказать ничего не могут, молча ставят реакции , жалкое зрелище 😂
Одна из самых бесячих игр которая вымораживает напрочь в основном благодаря свой агрессивной рекламе на мобилках в основном и не только, да и продолжительность еще почти минута и это на несколько лет, я не против такого сеттинга но вылазить из всех дыр и щелей это перебор, нет спасибо))