8-битный платформер Rugrats: Adventures in Gameland по мультсериалу "Ох уж эти детки" выйдет в марте

Rugrats: Adventures in Gameland выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК через Steam в марте, объявили издатель Limited Run Games и разработчики The MIX Games и Wallride. Limited Run Games также предложит специальную версию игры для NES. Демо-версия будет доступна в рамках Steam Next Fest в феврале 2024 года.

Присоединяйтесь к самым хитрым малышам в мире — Томми, Чаки и очаровательным близнецам Филу и Лил — в совершенно новом приключении, вдохновленном NES, полном озорства, подгузников и воображения. Приготовьтесь к приключениям в джунглях на заднем дворе, копайтесь в песочнице пустыни и исследуйте жуткие руины на чердаке в одиночку или с другом.

Rugrats: Adventures in Gameland предлагает свежий взгляд на ретро-геймплей. Смешивая элементы эпохи NES с современным дизайном, современные родители могут познакомить детей с ностальгической франшизой через очаровательное совместное приключение для двух игроков, в котором младенцы должны держаться вместе, чтобы победить. Переключайтесь между 8-битной графикой, чтобы насладиться аутентичным игровым процессом в стиле ретро, и HD-иллюстрацией с нарисованной от руки анимацией, чтобы вернуться прямо к культовому телешоу Nickelodeon.