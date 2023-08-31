Анонсирован 8-битный платформер Rugrats Adventures in Gameland по мультсериалу "Ох уж эти детки"

Анонсирован совершенно новый релиз в ретро-стиле — Rugrats Adventures in Gameland. Для ясности: никаких конкретных платформ не было подтверждено, но упоминается релиз для ПК и консолей.
Свежий взгляд на игровой процесс в стиле ретро. Уникальный дизайн совместной игры, в котором детям и родителям нужно держаться вместе, чтобы победить. Когда Томми, Чаки, Фил и Лил видят рекламу новой видеоигры Reptar, они притворяются, что попали в собственную видеоигру. Благодаря силе воображения малыши превращают дом Томми в мир видеоигры, полный действий, волнений и приключений.
- Исследуйте 6 различных уровней резиденции Пиклз.
- Собирайте монеты Reptar, чтобы открыть загадочную дверь.
- Объединитесь с другом и устройте совместную игру для двух игроков.
- HD-версия включает рисованную анимацию, соответствующую стилю мультфильма.
- Игроки могут переключаться между 8-битным и HD-стилем.
Ну что-ж идея неплохая, будет интересно сыграть, наверняка главным боссом будет Анджелика)
Лол, классно, сыграл бы!
Любил это мультфильм, иногда даже сейчас могу серию другую посмотреть)