Анонсирован 8-битный платформер Rugrats Adventures in Gameland по мультсериалу "Ох уж эти детки" ©

Анонсирован совершенно новый релиз в ретро-стиле — Rugrats Adventures in Gameland. Для ясности: никаких конкретных платформ не было подтверждено, но упоминается релиз для ПК и консолей.

Свежий взгляд на игровой процесс в стиле ретро. Уникальный дизайн совместной игры, в котором детям и родителям нужно держаться вместе, чтобы победить. Когда Томми, Чаки, Фил и Лил видят рекламу новой видеоигры Reptar, они притворяются, что попали в собственную видеоигру. Благодаря силе воображения малыши превращают дом Томми в мир видеоигры, полный действий, волнений и приключений.