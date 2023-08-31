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Rugrats: Adventures in Gameland 2024 г.
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Анонсирован 8-битный платформер Rugrats Adventures in Gameland по мультсериалу "Ох уж эти детки"

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monk70
Новости

Анонсирован совершенно новый релиз в ретро-стиле — Rugrats Adventures in Gameland. Для ясности: никаких конкретных платформ не было подтверждено, но упоминается релиз для ПК и консолей.

Свежий взгляд на игровой процесс в стиле ретро. Уникальный дизайн совместной игры, в котором детям и родителям нужно держаться вместе, чтобы победить. Когда Томми, Чаки, Фил и Лил видят рекламу новой видеоигры Reptar, они притворяются, что попали в собственную видеоигру. Благодаря силе воображения малыши превращают дом Томми в мир видеоигры, полный действий, волнений и приключений.

  • Исследуйте 6 различных уровней резиденции Пиклз.
  • Собирайте монеты Reptar, чтобы открыть загадочную дверь.
  • Объединитесь с другом и устройте совместную игру для двух игроков.
  • HD-версия включает рисованную анимацию, соответствующую стилю мультфильма.
  • Игроки могут переключаться между 8-битным и HD-стилем.
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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Strannik110

Ну что-ж идея неплохая, будет интересно сыграть, наверняка главным боссом будет Анджелика)

5
Nell_0071

Лол, классно, сыграл бы!

5
Lvinomord

Любил это мультфильм, иногда даже сейчас могу серию другую посмотреть)

3