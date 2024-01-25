Из студии создателей Ruiner уволили 80% сотрудников

Еще одна студия переживает увольнения, на этот раз это небольшой независимый разработчик Reikon Games. По данным Kotaku, польская компания, создавшая Ruiner, уволила 80% сотрудников.
Kotaku сообщает, что в общей сложности студия уволила "около 60-70" человек. Сообщается, что увольнения были внезапными и без предупреждения.
На данный момент несколько человек написали в LinkedIn об увольнениях в студии.
"Возможно, мое время работы в Reikon было коротким, но я благодарен за то, что познакомился и работал с талантливыми людьми, многие из которых также пострадали от увольнений и которым в это время может понадобиться ваша поддержка", - написал бывший специалист по контролю качества в студии.
это мода какая-то...или нейросети будут делать игры?
Увольнения каждый час?)
И конечно же, нейросети, которые могут заменить разработчика/дизайнера/etc., тут ни при чём.