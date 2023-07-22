Трейлер Rune Factory 3 Special демонстрирует различных компаньонов ©

Компания Marvelous работает над несколькими новыми играми серии Rune Factory, такими как Rune Factory 6 и Project Dragon, действие которых происходит на западе Адонеи, а действие второй - в "Стране Востока". Пока же поклонники могут рассчитывать на Rune Factory 3 Special, ремастер классической ролевой игры 2009 года.

Она выходит на Nintendo Switch и ПК и содержит множество новых возможностей. Появился новый трейлер, в котором рассказывается о различных потенциальных компаньонах, с которыми может взаимодействовать главный герой Мика. Всего их 11, что является рекордным показателем для серии. Среди них есть и немного замкнутый Ворон, и ведьма-ученица Мэриан, и любительница рыбалки Кармен, и тщеславная София.

Благодаря режиму Newlywed Mode игроки могут отправиться в новые приключения после свадьбы со спутницей. Кроме того, для ветеранов предусмотрена новая сложность "Ад", чтобы придать игре больше остроты.

Rune Factory 3 Special выходит 5 сентября на Nintendo Switch и ПК.