В Runes of Mystery анонсировали открытие Legacy проекта

Разработчики Runes of Mystery объявили о разработке классического Legacy проекта с новым контентом для игроков. Ожидается, что новый сервер откроется 15.08.2025, а регистрация откроется за пять дней до открытия игрового мира. Игра, ранее известная в России как «Руны Магии», представляет из себя ретро-MMO, в которой необходимо выполнять задания и повышать уровень персонажа, чтобы открывать новый контент и доступ к подземельям.
Почему Legacy?
Как утверждают разработчики, у классического или «ванильного» контента наибольшая аудитория фанатов. Многие игроки предпочитают видеть себя в первородном игровом мире, каким он был много лет назад, возвращаться к чувству ностальгии и вспоминать лучшие дни в любимой игре.
Тем не менее, по их мнению классический сервер не должен останавливаться в развитии на уровне 2009 года — уже сейчас его старательно дополняют, исправляют ошибки и наполняют сбалансированным контентом. Что касается основного для Runes of Mystery сервера «Twilight» с высокоуровневым контентом, то он продолжит существовать и дополняться по плану.
Чего ждать?
Уже сейчас игроки задаются вопросами, каким же будет обещанный классический сервер. Аудиторию волнует уровень "ванильности" — насколько сложной будет игра? Как быстро она будет прогрессировать и получать новые главы? Всё это уже сейчас можно увидеть в анонсе от разработчиков.
- Chapter I «Rise of the Demon Lord»
Игра на базе «Главы I» обещает стать длительным и сбалансированным приключением. Игровой мир будет развиваться постепенно, избегая резкого повышения уровня. Это значит, что у игроков будет достаточно много времени для игры на классических условиях.
- Максимальный уровень персонажа — 50 уровень
Игра на «ванильных» уровнях, по результатам опросов, является наиболее увлекательной для многих игроков.
- Доступные расы — люди и эльфы
Несмотря на довольно ранее появление эльфов, разработчик надеется качественно сбалансировать их умения, чтобы игроки смогли окунуться в классический мир за любимых персонажей и классы.
- Рейты х1 на получаемые опыт и талант
Стандартными множителями опыта и таланта разработчик хочет подчеркнуть атмосферу классической игры, чтобы позволить пользователям полноценно насладиться духом первой главы.
- Классовые навыки — сбалансированы
Не секрет, что в игре на низких уровнях существовали проблемы в классовых навыках. Все умения классов были переработаны с учётом баланса первой главы, а также сбалансированы между собой.
- Подземелья — сбалансированы
Базовые подземелья игрового мира, такие как «Заброшенное Аббатство» и далее, были сбалансированы. В них добавлены новые комплекты редкого снаряжения, что позволит даже небольшим группам игроков постепенно развиваться и покорять контент.
- Возможность заработка алмазов игровыми путями
Опираясь на опыт прошлых проектов, Alchemist Game Studios внедрили в игру большое количество возможностей для F2P аудитории. Теперь алмазы можно зарабатывать в подземельях, на ежедневных событиях и получать за повышение уровня.
Новый контент и дополнения
По словам разработчиков, их основная цель — создать и развивать долгоиграющий Legacy проект, на который будет интересно возвращаться. Уже сейчас для нового сервера разработано несколько уникальных дополнений, которые призваны разнообразить игру и сделать её интереснее.
Алмазы в подземельях
Алмазы в мире Табореи — редкая игровая валюта, необходимая для покупок особых усилений, редких ездовых зверей и предметов, изменяющих внешний вид. Примечательно, что в первоначальном виде Runes of Magic не предусматривала игровые пути получения алмазов, вынуждая игроков приобретать их за реальные деньги. Ожидается, что в Legacy получить алмазы сможет каждый игрок, для этого необходимо будет проходить подземелья и побеждать боссов. Чем сложнее подземелье, тем больше алмазов получит каждый игрок в команде.
Каждый игрок группы может кликнуть на алмаз рядом с поверженным боссом и получить награду. Разработчики решили отойти от обычной системы выпадения предметов с боссов, чтобы сделать игру безопаснее и интереснее.
Реферальная система
Теперь на проекте есть возможность приглашать игроков по собственной реферальной ссылке. Возможность введена в игру в начале августа 2025 года и предполагается, что благодаря этому у игроков будет больше возможностей для взаимодействия.
Функция всё ещё находится в разработке, но разработчики делятся своими планами на будущее и обещают доработать систему, сделав её полноценной. Ожидаются следующие функции:
- Приглашающий становится «наставником», а приглашаемый — «учеником».
- И наставник, и ученик, получают особый бафф, дающий бонус к опыту и таланту, когда персонажи рядом.
- Ученик, являясь участником реферальной системы, получает базовый набор костюмов и расходных предметов.
- Наставник периодически получает вознаграждение в виде золота за прогресс ученика.
- Ученик периодически получает полезные бонусы и расходные предметы за выполнение заданий.
- За обучение определённого количества учеников можно будет получить особые титулы, дающие постоянную прибавку.
- И наставник, и ученик, смогут отслеживать прогресс наград и достижений через интерактивное окно.
- Наставник, обучивший ученика, в виде бонуса получает 5% от его пожертвований. Данная функция уже введена в игру и будет доступна игрокам с открытием проекта.
Долина Водопадов
Недавно созданная локация «Долина Водопадов», доступная игрокам дважды в день, позволит не только зарабатывать алмазы, но и существенно сэкономить на постройке замка гильдии. Данная область является полностью открытой PvP-зоной, что допускает возникновение там сражений между игроками.
В «Долине Водопадов» игрок зарабатывает особую валюту, которую может обменять на полезные расходные предметы, на покупку снаряжения или для приобретения особых ездовых зверей.
Календарь наград
Для игроков предлагается особое ежемесячное игровое событие — Календарь наград. Получать награды в данном событии может каждый игрок, независимо от его активности и уровня. Событие проводится на протяжении 30-ти дней, разработчики анонсируют его запуск раз в несколько месяцев.
Главный приз — редкий ездовой зверь, разный в каждом сезоне. Чтобы заработать главный приз, игрок должен открывать каждое окошко в определённый день акции.
И прочее, прочее...
В проекте Legacy разработчики обещают представить многие наработки игрокам, такие как — Античит-систему, запрещающую игрокам пользоваться уязвимостями игры, новые игровые зоны, PvP-активности, бонусы и подарки для новичков, а также ежедневные награды. Аудитория с нетерпением ждёт запуска проекта, который позволит погрузиться в атмосферу классики и испытать свои силы в большом приключении на землях Табореи.