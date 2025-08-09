В Runes of Mystery анонсировали открытие Legacy проекта

Разработчики Runes of Mystery объявили о разработке классического Legacy проекта с новым контентом для игроков. Ожидается, что новый сервер откроется 15.08.2025, а регистрация откроется за пять дней до открытия игрового мира. Игра, ранее известная в России как «Руны Магии», представляет из себя ретро-MMO, в которой необходимо выполнять задания и повышать уровень персонажа, чтобы открывать новый контент и доступ к подземельям.

Runes of Mystery Legacy

Почему Legacy?

Как утверждают разработчики, у классического или «ванильного» контента наибольшая аудитория фанатов. Многие игроки предпочитают видеть себя в первородном игровом мире, каким он был много лет назад, возвращаться к чувству ностальгии и вспоминать лучшие дни в любимой игре.

Тем не менее, по их мнению классический сервер не должен останавливаться в развитии на уровне 2009 года — уже сейчас его старательно дополняют, исправляют ошибки и наполняют сбалансированным контентом. Что касается основного для Runes of Mystery сервера «Twilight» с высокоуровневым контентом, то он продолжит существовать и дополняться по плану.

Чего ждать?

Уже сейчас игроки задаются вопросами, каким же будет обещанный классический сервер. Аудиторию волнует уровень "ванильности" — насколько сложной будет игра? Как быстро она будет прогрессировать и получать новые главы? Всё это уже сейчас можно увидеть в анонсе от разработчиков.

Chapter I «Rise of the Demon Lord»

Игра на базе «Главы I» обещает стать длительным и сбалансированным приключением. Игровой мир будет развиваться постепенно, избегая резкого повышения уровня. Это значит, что у игроков будет достаточно много времени для игры на классических условиях. Максимальный уровень персонажа — 50 уровень

Игра на «ванильных» уровнях, по результатам опросов, является наиболее увлекательной для многих игроков. Доступные расы — люди и эльфы

Несмотря на довольно ранее появление эльфов, разработчик надеется качественно сбалансировать их умения, чтобы игроки смогли окунуться в классический мир за любимых персонажей и классы. Рейты х1 на получаемые опыт и талант

Стандартными множителями опыта и таланта разработчик хочет подчеркнуть атмосферу классической игры, чтобы позволить пользователям полноценно насладиться духом первой главы. Классовые навыки — сбалансированы

Не секрет, что в игре на низких уровнях существовали проблемы в классовых навыках. Все умения классов были переработаны с учётом баланса первой главы, а также сбалансированы между собой. Подземелья — сбалансированы

Базовые подземелья игрового мира, такие как «Заброшенное Аббатство» и далее, были сбалансированы. В них добавлены новые комплекты редкого снаряжения, что позволит даже небольшим группам игроков постепенно развиваться и покорять контент. Возможность заработка алмазов игровыми путями

Опираясь на опыт прошлых проектов, Alchemist Game Studios внедрили в игру большое количество возможностей для F2P аудитории. Теперь алмазы можно зарабатывать в подземельях, на ежедневных событиях и получать за повышение уровня.

Новый контент и дополнения

По словам разработчиков, их основная цель — создать и развивать долгоиграющий Legacy проект, на который будет интересно возвращаться. Уже сейчас для нового сервера разработано несколько уникальных дополнений, которые призваны разнообразить игру и сделать её интереснее.

Алмазы в подземельях

Босс Угуда «Красный Гром» и модель алмаза в Runes of Mystery

Алмазы в мире Табореи — редкая игровая валюта, необходимая для покупок особых усилений, редких ездовых зверей и предметов, изменяющих внешний вид. Примечательно, что в первоначальном виде Runes of Magic не предусматривала игровые пути получения алмазов, вынуждая игроков приобретать их за реальные деньги. Ожидается, что в Legacy получить алмазы сможет каждый игрок, для этого необходимо будет проходить подземелья и побеждать боссов. Чем сложнее подземелье, тем больше алмазов получит каждый игрок в команде.

Каждый игрок группы может кликнуть на алмаз рядом с поверженным боссом и получить награду. Разработчики решили отойти от обычной системы выпадения предметов с боссов, чтобы сделать игру безопаснее и интереснее.

Реферальная система

Наставник и ученик в реферальной системе Runes of Mystery

Теперь на проекте есть возможность приглашать игроков по собственной реферальной ссылке. Возможность введена в игру в начале августа 2025 года и предполагается, что благодаря этому у игроков будет больше возможностей для взаимодействия.

Функция всё ещё находится в разработке, но разработчики делятся своими планами на будущее и обещают доработать систему, сделав её полноценной. Ожидаются следующие функции:

Приглашающий становится «наставником», а приглашаемый — «учеником».

И наставник, и ученик, получают особый бафф, дающий бонус к опыту и таланту, когда персонажи рядом.

Ученик, являясь участником реферальной системы, получает базовый набор костюмов и расходных предметов.

Наставник периодически получает вознаграждение в виде золота за прогресс ученика.

Ученик периодически получает полезные бонусы и расходные предметы за выполнение заданий.

За обучение определённого количества учеников можно будет получить особые титулы, дающие постоянную прибавку.

И наставник, и ученик, смогут отслеживать прогресс наград и достижений через интерактивное окно.

Наставник, обучивший ученика, в виде бонуса получает 5% от его пожертвований. Данная функция уже введена в игру и будет доступна игрокам с открытием проекта.

Долина Водопадов

Долина Водопадов в Runes of Mystery

Недавно созданная локация «Долина Водопадов», доступная игрокам дважды в день, позволит не только зарабатывать алмазы, но и существенно сэкономить на постройке замка гильдии. Данная область является полностью открытой PvP-зоной, что допускает возникновение там сражений между игроками.

В «Долине Водопадов» игрок зарабатывает особую валюту, которую может обменять на полезные расходные предметы, на покупку снаряжения или для приобретения особых ездовых зверей.

Календарь наград

Один из примеров Календаря наград в Runes of Mystery

Для игроков предлагается особое ежемесячное игровое событие — Календарь наград. Получать награды в данном событии может каждый игрок, независимо от его активности и уровня. Событие проводится на протяжении 30-ти дней, разработчики анонсируют его запуск раз в несколько месяцев.

Главный приз — редкий ездовой зверь, разный в каждом сезоне. Чтобы заработать главный приз, игрок должен открывать каждое окошко в определённый день акции.

И прочее, прочее...

В проекте Legacy разработчики обещают представить многие наработки игрокам, такие как — Античит-систему, запрещающую игрокам пользоваться уязвимостями игры, новые игровые зоны, PvP-активности, бонусы и подарки для новичков, а также ежедневные награды. Аудитория с нетерпением ждёт запуска проекта, который позволит погрузиться в атмосферу классики и испытать свои силы в большом приключении на землях Табореи.