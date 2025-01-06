В Runes of Mystery вышла новая игровая локация "Долина Водопадов"

Ни для кого не секрет, что вселенная Runes of Magic многие годы существует без заметных изменений. Разработчики от команды Alchemist Game Studios с этим не согласны и активно предпринимают попытки внести разнообразие в уже знакомый многим игрокам мир Табореи. В первую неделю 2025 года они представили крупное обновление, в рамках которого для игроков стала доступна новая игровая зона — «Долина Водопадов».

Runes of Mystery, локация Долина Водопадов

Обновление стало доступно игрокам утром 6 января и вызвало интерес к новому режиму. Долина Водопадов становится доступна дважды в день, портал на новые земли открывается в 10:00 и 22:00 и остаётся доступен в течение часа. Об открытии портала появляется анонс в новостном канале.

Что нового?

• Игровая зона доступна с 60 уровня.

• Полностью открытая PvP локация.

• Новые монстры и задания.

• Новая валюта за выполнение заданий и убийство монстров.

• Торговцы редкостями за новую валюту.

• Алмазы за сбор ресурсов.



Новая игровая зона включает в себя сразу несколько полезных для игроков функций — возможность приобретать снаряжение для менее одетых новичков, чтобы быстрее встать на ноги и стать готовыми к серьёзным приключениям. Активность в данном игровом режиме призвана разнообразить геймплей и дать игрокам больше способов получать редкости игровыми путями. Конечно, не стоит забывать о рисках — открытый PvP режим предусматривает, что добыча новой валюты не будет слишком простой, возможно, за ценную добычу придётся сражаться.

Runes of Mystery, подводный мир в локации Долина Водопадов

Сама локация включает в себя несколько областей, таких как Загадочные руины или Лагерь пиратов Падающей воды. Практически в каждом уголке Долины Водопадов игроков ожидают разнообразные монстры, за убийство которых можно получать Таинственные монеты. Монстры отличаются друг от друга по силе, поэтому иногда игрокам придётся объединяться, чтобы победить более сильных противников.



Время от времени игрокам придётся сразиться с главным злодеем долины — чародейкой Нимуэ, которая копит свои тёмные силы и мечтает стереть с лица земли всех жителей Долины Водопадов. Этот босс считается самым сильным противником, за победу над которым игроки смогут получить самые ценные награды.

Дух природы, монстр в локации Долина Водопадов

Кроме того, в обмен на новую игровую валюту игроки теперь могут приобретать предметы для улучшения питомцев и покупать эксклюзивных ездовых животных. Стоимость этих редкостей высока, но вполне доступна для постепенного накопления. Стоит отметить, что ранее в мире Рун Магии практически не существовало способов заработка игровых ценностей из алмазного магазина, что, несомненно, благоприятно скажется на F2P аудитории.

Таким образом, новая игровая зона открывает множество возможностей для активности в PvE и PvP сферах для большинства игроков. Всё это призвано положительно отразиться на будущем развитии игры. Как отмечают разработчики, новая зона ещё будет дополняться функционалом, а в будущем игроков будут ждать челленджи и испытания. Следим за новостями!