В Runes of Mystery вышло обновление: Глава IV "Земли отчаяния"

Таборея снова подверглась нападкам сил зла, а значит в Runes of Mystery пришло время для главы «Земли отчаяния». Обновление было установлено 7 марта 2025 года, разработчики представили игрокам новую игровую зону — Бухту Терготена, а также повышение общего уровня игры до 70-го. Игрокам предлагается спуститься в катакомбы Гробницы Семи Героев — одного из самых сложных подземелий мира Runes of Magic.

Изменения и дополнения

Максимальный уровень развития персонажа — 70 уровень.

— 70 уровень. Открыт доступ к локации «Бухта Терготена».

Стало доступно подземелье «Гробница Семи Героев».

Доступны торговцы снаряжением за Энергию правосудия и Ракушки Фириуса.

Доступны профессии ранга «Мастер» — для 60 и выше уровней.

Активен Цветочный фестиваль.

Гробница Семи Героев

Новое подземелье «Гробница Семи Героев» по праву считается одним из самых сложных по мнению игроков. Именно в этих катакомбах можно столкнуться со множеством загадок и головоломок, а битвы с боссами надолго запомнятся благодаря непростым тактикам прохождения.

Runes of Mystery: подземелье Гробница Семи Героев

Поговаривают, что предводитель нежити Сисмонд нашёл способ вернуть к жизни самых великих героев эпох, чтобы принудить их сражаться на своей стороне. Многие ли рискнут спуститься в гробницу, чтобы дать достойный бой силам зла?

Энергия правосудия

С открытием локации «Бухта Терготена» стала доступна новая валюта под названием Энергия правосудия. Данную валюту можно зарабатывать только на землях бухты, принимая активное участие в специальных ежедневных заданиях и помогая жителям портовых поселений.

Runes of Mystery: Чупура, нападающая на жителей

Игроки, принимающие активное участие в событии, зарабатывают очки и соревнуются между собой. Самые активные игроки могут рассчитывать на получение большего количества Энергии правосудия. В обмен на новую валюту можно приобрести актуальное снаряжение для усиления персонажа.

Цветочный фестиваль

Вот и близится весна, самое прекрасное время, когда природа расцветает и поражает своими красками! Жители Табореи традиционно отмечают фестиваль цветов в это время, чтобы успеть насладиться атмосферой любви, тепла и процветания.

Runes of Mystery: Цветочный фестиваль

В рамках фестиваля игроки могут выращивать прекрасные растения, зарабатывать новые титулы и награды, варить шоколад любви и даже попытаться получить в своё распоряжение уникального зверя — ездового единорога!