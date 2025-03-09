В Runes of Mystery вышло обновление: Глава IV "Земли отчаяния"

Таборея снова подверглась нападкам сил зла, а значит в Runes of Mystery пришло время для главы «Земли отчаяния». Обновление было установлено 7 марта 2025 года, разработчики представили игрокам новую игровую зону — Бухту Терготена, а также повышение общего уровня игры до 70-го. Игрокам предлагается спуститься в катакомбы Гробницы Семи Героев — одного из самых сложных подземелий мира Runes of Magic.
Изменения и дополнения
- Максимальный уровень развития персонажа — 70 уровень.
- Открыт доступ к локации «Бухта Терготена».
- Стало доступно подземелье «Гробница Семи Героев».
- Доступны торговцы снаряжением за Энергию правосудия и Ракушки Фириуса.
- Доступны профессии ранга «Мастер» — для 60 и выше уровней.
- Активен Цветочный фестиваль.
Гробница Семи Героев
Новое подземелье «Гробница Семи Героев» по праву считается одним из самых сложных по мнению игроков. Именно в этих катакомбах можно столкнуться со множеством загадок и головоломок, а битвы с боссами надолго запомнятся благодаря непростым тактикам прохождения.
Поговаривают, что предводитель нежити Сисмонд нашёл способ вернуть к жизни самых великих героев эпох, чтобы принудить их сражаться на своей стороне. Многие ли рискнут спуститься в гробницу, чтобы дать достойный бой силам зла?
Энергия правосудия
С открытием локации «Бухта Терготена» стала доступна новая валюта под названием Энергия правосудия. Данную валюту можно зарабатывать только на землях бухты, принимая активное участие в специальных ежедневных заданиях и помогая жителям портовых поселений.
Игроки, принимающие активное участие в событии, зарабатывают очки и соревнуются между собой. Самые активные игроки могут рассчитывать на получение большего количества Энергии правосудия. В обмен на новую валюту можно приобрести актуальное снаряжение для усиления персонажа.
Цветочный фестиваль
Вот и близится весна, самое прекрасное время, когда природа расцветает и поражает своими красками! Жители Табореи традиционно отмечают фестиваль цветов в это время, чтобы успеть насладиться атмосферой любви, тепла и процветания.
В рамках фестиваля игроки могут выращивать прекрасные растения, зарабатывать новые титулы и награды, варить шоколад любви и даже попытаться получить в своё распоряжение уникального зверя — ездового единорога!
А я думал что игру закрыли давно . Хм странно.