Авторы Rust рассказали несколько подробностей о своей борьбе с читерами

Разработчик Rust компания Facepunch Studios опубликовала в своем блоге новый пост, посвященный большому ежемесячному обновлению игры. Среди нововведений — новое решение для борьбы с читерами.

По данным студии, с апреля в общей сложности было забанено 63 393 игрока. При этом 8 018 из них были временными, а 55 375 - постоянными. Анализ показал, что в июне было 15 440 перманентных запретов, в мае - 19 876, а в апреле - 20 059.

В период с апреля по июнь, согласно статистике Facepunch, было получено более 320 000 сообщений о возможном мошенничестве со стороны других игроков. Однако эти сообщения поступали только с официальных серверов игры. Что касается неофициальных серверов, то, как сообщается в блоге, с апреля поступило 3 645 165 сообщений.

За последние 31 день у нас было 1 751 457 уникальных игроков и почти полмиллиона активных игроков в день. Используя вышеприведенные показатели, можно сделать вывод, что 1,2% от общего числа игроков - читеры; очень часто такие игроки используют множество аккаунтов в течение месяца. Мошенники часто получают приостановку аккаунта, заводят еще один аккаунт, получают еще один бан и так далее, раздувая реальное число.

Далее компания заявила, что работает над "множеством экспериментальных функций для борьбы с мошенниками" и что некоторые из этих изменений находятся в стадии доработки и будут внедрены в ближайшее время. Что это за изменения, однако, неизвестно.

Существует множество способов досадить читерам, и на протяжении многих лет Call of Duty демонстрировала различные примеры, такие как создание фальшивых врагов, обнуление наносимого урона и создание невидимости для честных игроков. Одним из самых известных методов является Splat - техника, которая отрезает парашюты читеров.

Однако почему бы просто не запретить читеров? По мнению авторов Rust, проблема в том, что многие пользователи просто создают новую учетную запись и начинают мошенничать снова, по бесконечной петле. Превращение их жизни в ад с помощью странных событий должно быть более эффективным и заставить их прекратить читерить.