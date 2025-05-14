Rust покидает PS4: серверы отключат, но PS5 получит улучшенную версию

Разработчики консольной версии Rust объявили, что игра будет удалена из PlayStation Store для PS4 29 мая 2025 года. Это связано с прекращением поддержки устаревшей платформы. Серверы для PS4 отключат в октябре, хотя точная дата последнего вайпа пока неизвестна.

Тем не менее, проект продолжит жизнь на новых системах. Уже этим летом на PS5 и PS5 Pro выйдет обновлённая версия Rust, улучшенная технически и визуально. Владельцы игры на PS4 смогут получить апгрейд бесплатно. В продажу поступят три издания: Standard, Deluxe и Ultimate.

Студия Double Eleven, ответственная за консольную адаптацию, анонсировала прощальное событие Wipe of Wipes — символический финал эпохи Rust на старом поколении.

Игра появилась на PS4 в 2021 году, почти через восемь лет после релиза на ПК. Поддержка PS4 стала невозможной из-за технических ограничений. Аналогичная судьба ожидает и Xbox One — Microsoft пока не уточнила сроки.