ЗБТ Rust Mobile откладывается: разработчики взяли паузу ради качества

Level Infinite объявила о переносе первого крупного закрытого бета-теста Rust Mobile — мобильной адаптации популярного симулятора выживания. Вместо ожидаемого ноября тестирование стартует в декабре. Решение принято после серии внутренних проверок, показавших: игра ещё слишком «сыра» в техническом плане, и запуск без доработок может негативно сказаться на первом опыте игроков.

Разработчики подчёркивают, что обнаруженные проблемы не являются критическими, однако требуют времени. Среди приоритетных направлений улучшений — повышение устойчивости серверов под пиковыми нагрузками, доработка локализации и оптимизация проекта под очень широкий диапазон мобильных устройств. Команда стремится обеспечить премиальный опыт с первого же дня теста, без компромиссов и лишних рисков.

Перенесённая CBT всё же станет важным этапом развития Rust Mobile. Тестирование пройдёт с вайпом прогресса, ограничением в 30 000 участников и охватит сразу три региона — Северную Америку, Европу и Азию. Поддержка Android и iOS позволяет рассчитывать на равномерный поток игроков, а наличие двух игровых режимов даст возможность протестировать разные стили выживания.

В ближайшее время Level Infinite обещает показать новые геймплейные ролики. Они продемонстрируют ключевые механики мобильного Rust: добычу ресурсов, строительство укреплённых баз, напряжённые PvP-схватки и борьбу за выживание в классическом духе оригинала.