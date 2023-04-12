Метроидвания Rusted Moss стала доступна в Steam ©

Старейшее японское независимое издательство PLAYISM сообщило, что Rusted Moss, насыщенная действием метроидвания, вдохновленная народными сказками и пустынными пейзажами, теперь доступна в Steam.

Уже замеченная поклонниками Метроидвании и спидраннерами, Rusted Moss вовлекает игрока в стремительные битвы с боссами, вдохновленные пулями, когда они быстро перемещаются вместе с крюком через пустынные пейзажи, пропитанные меланхолией. Легко научиться, трудно освоить — Rusted Moss предлагает вызов и прилив адреналина, но его специальные возможности также позволяют более расслабленный подход.