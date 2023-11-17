Rusted Moss выйдет на PS5, Xbox Series и Switch весной 2024 года вместе с крупным обновлением

Издатель PLAYISM и разработчики faxdoc, Happysquared и Sunnydaze выпустят основанную на физике игру Metroidvania с крюком Rusted Moss для PlayStation 5, Xbox Series и Switch весной 2024 года вместе с крупным обновлением, объявили компании.

Rusted Moss впервые был выпущен для ПК в Steam 12 апреля.

«Мы усердно работали над основным (и последним) обновлением контента Rusted Moss», — заявили разработчики в пресс-релизе. «Хотя у Rusted Moss не будет продолжения, иногда кажется, что это крупное обновление контента вполне могло бы им стать! И, как вы можете видеть, нам, вероятно, понравилось делать это обновление слишком сильно, и нам понадобится больше времени, чтобы добавить и отшлифовать все эти новые функции. Положительным моментом является то, что это также совпадает с некоторыми интересными новостями, а именно с консольным релизом! Спасибо всем за терпение и поддержку!»