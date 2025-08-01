Возвращение легенды: Sacred 2 Remaster выйдет в 2025 году

THQ Nordic и студия SparklingBit официально представили Sacred 2: Fallen Angel Remaster — обновлённую версию культовой экшн-RPG, которая выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC уже в четвёртом квартале 2025 года. Ремастер предложит всем желающим вновь отправиться в магический мир Анкарии — или впервые погрузиться в его легенды и опасности.
Сюжет возвращает нас в фэнтезийную страну, где некогда благословенная энергия T-Energy вырвалась из-под контроля и превратила королевство в арену хаоса и раздора. Шесть героев с разными классами и историями призваны изменить ход судьбы. Каждому предстоит свой путь — с сотнями квестов, мрачными подземельями и захватывающими сражениями.
В Remaster разработчики существенно обновили игру: улучшены визуальные эффекты, переработан интерфейс, полностью поддерживается управление с геймпада, добавлены все дополнения и исправления, предложенные фанатским сообществом. Также стоит отметить более отзывчивую боевую механику, переработанные текстуры, свет и дальность прорисовки.
Игроки на ПК смогут объединяться в мультиплеере, тогда как консольные версии сосредоточатся на одиночной кампании.
Sacred 2: Fallen Angel Remaster — это не просто возвращение, а полноценное переосмысление классики. Судьба Анкарии снова в ваших руках.
а первый типа не достоин ремастера?
Реально странные люди. Ещё бы с 3го начали. 1му даже мод на широкий экран не придумали до сих пор.
Придумали, Sacred NL называется
вижу, от анимаций прям через монитор веет переосмыслением
странно что не на 1 часть ремастер, вот где точно надо
выглядит конечно спорно, но на релизе мб улучшат визуал
в свое время на игрался ремастер не интересен
Не понял, на видео ремастр? Ларсику снова нужны деньги и он хочет продать ту же игру чуть получше графикой за 60 баксов?
Не думаю, баксов 30 будет стоить
Игре нужен полноценный ремейк, а не копеечный ремастер.
Требуем ремейк первой части!
очередной ленивый ремастер
опять паразитирование на олдах- изи стонкс при минимуме работы
А физикс заменили на новый физический движок или оставили прежний интересно. Плюс переработали ли систему сохранений. Ибо я в своё время её так и не прошёл до конца из-за этого. Потому что случайно разрушил катапульты, а они оказывается нужны были для основного задания. А откатится было нельзя. В итоге сломал игру, как говорится. А так как угрохал часов 30 до этого на нее. Перепроходить не стал.