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об игре
Sacred 2: Fallen Angel 09.10.2008
Экшен, Ролевая, Вид сверху, Фэнтези
8.7 1 621 оценка

Возвращение легенды: Sacred 2 Remaster выйдет в 2025 году

butcher69 butcher69

THQ Nordic и студия SparklingBit официально представили Sacred 2: Fallen Angel Remaster — обновлённую версию культовой экшн-RPG, которая выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC уже в четвёртом квартале 2025 года. Ремастер предложит всем желающим вновь отправиться в магический мир Анкарии — или впервые погрузиться в его легенды и опасности.

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Сюжет возвращает нас в фэнтезийную страну, где некогда благословенная энергия T-Energy вырвалась из-под контроля и превратила королевство в арену хаоса и раздора. Шесть героев с разными классами и историями призваны изменить ход судьбы. Каждому предстоит свой путь — с сотнями квестов, мрачными подземельями и захватывающими сражениями.

В Remaster разработчики существенно обновили игру: улучшены визуальные эффекты, переработан интерфейс, полностью поддерживается управление с геймпада, добавлены все дополнения и исправления, предложенные фанатским сообществом. Также стоит отметить более отзывчивую боевую механику, переработанные текстуры, свет и дальность прорисовки.

Игроки на ПК смогут объединяться в мультиплеере, тогда как консольные версии сосредоточатся на одиночной кампании.

Sacred 2: Fallen Angel Remaster — это не просто возвращение, а полноценное переосмысление классики. Судьба Анкарии снова в ваших руках.

37
27
Комментарии: 27
Ваш комментарий
Vad_Teller

а первый типа не достоин ремастера?

8
Илья Матецкий

Реально странные люди. Ещё бы с 3го начали. 1му даже мод на широкий экран не придумали до сих пор.

1
Создатель_No Mans_Sky Илья Матецкий

Придумали, Sacred NL называется

hom1e
Sacred 2: Fallen Angel Remaster — это не просто возвращение, а полноценное переосмысление классики.

вижу, от анимаций прям через монитор веет переосмыслением

4
Talendor3

странно что не на 1 часть ремастер, вот где точно надо

выглядит конечно спорно, но на релизе мб улучшат визуал

4
WerGC

в свое время на игрался ремастер не интересен

3
Кабель из Белфаст-сити

Не понял, на видео ремастр? Ларсику снова нужны деньги и он хочет продать ту же игру чуть получше графикой за 60 баксов?

3
Niphestotel

Не думаю, баксов 30 будет стоить

Raphtallia

Игре нужен полноценный ремейк, а не копеечный ремастер.

3
MaxBlacksmith

Требуем ремейк первой части!

3
NorutaUz

очередной ленивый ремастер

2
Alex Row

опять паразитирование на олдах- изи стонкс при минимуме работы

2
Egik81

А физикс заменили на новый физический движок или оставили прежний интересно. Плюс переработали ли систему сохранений. Ибо я в своё время её так и не прошёл до конца из-за этого. Потому что случайно разрушил катапульты, а они оказывается нужны были для основного задания. А откатится было нельзя. В итоге сломал игру, как говорится. А так как угрохал часов 30 до этого на нее. Перепроходить не стал.

1
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