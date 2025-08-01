Возвращение легенды: Sacred 2 Remaster выйдет в 2025 году

THQ Nordic и студия SparklingBit официально представили Sacred 2: Fallen Angel Remaster — обновлённую версию культовой экшн-RPG, которая выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC уже в четвёртом квартале 2025 года. Ремастер предложит всем желающим вновь отправиться в магический мир Анкарии — или впервые погрузиться в его легенды и опасности.

Сюжет возвращает нас в фэнтезийную страну, где некогда благословенная энергия T-Energy вырвалась из-под контроля и превратила королевство в арену хаоса и раздора. Шесть героев с разными классами и историями призваны изменить ход судьбы. Каждому предстоит свой путь — с сотнями квестов, мрачными подземельями и захватывающими сражениями.

В Remaster разработчики существенно обновили игру: улучшены визуальные эффекты, переработан интерфейс, полностью поддерживается управление с геймпада, добавлены все дополнения и исправления, предложенные фанатским сообществом. Также стоит отметить более отзывчивую боевую механику, переработанные текстуры, свет и дальность прорисовки.

Игроки на ПК смогут объединяться в мультиплеере, тогда как консольные версии сосредоточатся на одиночной кампании.

Sacred 2: Fallen Angel Remaster — это не просто возвращение, а полноценное переосмысление классики. Судьба Анкарии снова в ваших руках.