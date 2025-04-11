Ретро-JRPG SacriFire выйдет в первой половине 2026 года

Студия Pixelated Milk объявила, что пиксельная ролевая игра SacriFire выйдет в первом квартале 2026 года для ПК (Steam и GOG), а позже в том же году появится на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

Вдохновлённая классикой 90-х, SacriFire объединяет олдскульную эстетику и современные технологии. Игра предложит гибридную боевую систему, сочетающую пошаговую тактику и сражения в реальном времени. Игроки смогут комбинировать удары, выбирать оружие и атаковать уязвимые части тела врагов вместе с компаньонами.

Графически проект выделяется сочетанием пиксель-арта и 3D-анимации, создавая уникальную визуальную атмосферу. История затрагивает моральные дилеммы, разрушает устоявшиеся RPG-клише и предлагает путешествие по двум мирам — техногенному городу Антиохия и мистическому Эребусу.

Дополняют всё это глубокие механики, создание снаряжения, головоломки и оригинальный саундтрек от Мотои Сакурабы и студии G4F, а озвучку обеспечит команда Sound Cadence. SacriFire обещает стать настоящей находкой для поклонников жанра.