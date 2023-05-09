Разработчики Saints Row просят фанатов дать еще один шанс ©

Saints Row вот-вот получит обновление, в котором почти все переработано и добавлено множество новых функций. От изменений в боях, миссиях и многопользовательской игре почти каждая часть игры улучшается, поскольку разработчики просят фанатов дать перезагрузке еще один шанс.

Это первое из трех крупных обновлений, которое выйдет 9 мая. Помимо общих улучшений игры, обновление добавляет на карту новую область — район Саншайн-Спрингс. В этом районе будут новые мероприятия для игроков, которые, как мы надеемся, будут немного лучше, чем предложения, которые были у нас при запуске в августе прошлого года.

Обновление Sunshine Springs выходит после провального запуска Saints Row, и игра была раскритикована как фанатами, так и критиками. Судя по этим обширным примечаниям к патчу, кажется, что разработчик Gearbox настаивает на том, чтобы дать Saints Row новую жизнь, поскольку в прошлом некоторым неудачным запускам удавалось осуществить.

«Команда усердно работала, предлагая вам огромный набор улучшений качества жизни, новых функций и исправлений ошибок», — говорится в примечаниях к патчу. «Это включает в себя капитальный ремонт боя, который делает его более плавным и крутым, чем когда-либо прежде».

Разработчики продолжают настаивать на том, чтобы фанаты дали Saints Row еще один шанс. «Мы улучшили много вещей — некоторые из них вам нужно сыграть, чтобы по-настоящему оценить (особенно боевые изменения), поэтому вернитесь в Санто-Илесо сейчас и сообщите нам, что вы думаете».

Бой в Saints Row претерпел множество изменений, большинство из которых было сосредоточено на том, чтобы сделать бои проще и менее раздражающими. Теперь есть «почти нулевой» шанс, что враги смогут уклониться от ваших рукопашных атак. Им также будет сложнее ударить вас, пока вы приседаете, и их будет легче прервать, когда они вызовут подкрепление. Вдобавок к этому, их очки жизни были «резко» уменьшены, а множество изменений пользовательского интерфейса облегчит определение того, хорошо вы сражаетесь или нет.

Вне боя прогулка по Санто-Илесо должна быть немного менее раздражающей. Теперь HUD делает четкую разницу между сюжетными и побочными миссиями, и будет вкладка «выполнено», чтобы отслеживать задачи, которые вы уже выполнили.

Некоторые другие изменения более тонкие, такие как различные изменения звука вокруг Санто-Илесо и множество исправлений ошибок. Здесь слишком много всего, чтобы перечислить, но если обновление будет успешным, почти все области игры должны получить улучшения, особенно многопользовательские функции.