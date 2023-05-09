Разработчики Saints Row просят фанатов дать еще один шанс

Saints Row вот-вот получит обновление, в котором почти все переработано и добавлено множество новых функций. От изменений в боях, миссиях и многопользовательской игре почти каждая часть игры улучшается, поскольку разработчики просят фанатов дать перезагрузке еще один шанс.
Это первое из трех крупных обновлений, которое выйдет 9 мая. Помимо общих улучшений игры, обновление добавляет на карту новую область — район Саншайн-Спрингс. В этом районе будут новые мероприятия для игроков, которые, как мы надеемся, будут немного лучше, чем предложения, которые были у нас при запуске в августе прошлого года.
Обновление Sunshine Springs выходит после провального запуска Saints Row, и игра была раскритикована как фанатами, так и критиками. Судя по этим обширным примечаниям к патчу, кажется, что разработчик Gearbox настаивает на том, чтобы дать Saints Row новую жизнь, поскольку в прошлом некоторым неудачным запускам удавалось осуществить.
«Команда усердно работала, предлагая вам огромный набор улучшений качества жизни, новых функций и исправлений ошибок», — говорится в примечаниях к патчу. «Это включает в себя капитальный ремонт боя, который делает его более плавным и крутым, чем когда-либо прежде».
Разработчики продолжают настаивать на том, чтобы фанаты дали Saints Row еще один шанс. «Мы улучшили много вещей — некоторые из них вам нужно сыграть, чтобы по-настоящему оценить (особенно боевые изменения), поэтому вернитесь в Санто-Илесо сейчас и сообщите нам, что вы думаете».
Бой в Saints Row претерпел множество изменений, большинство из которых было сосредоточено на том, чтобы сделать бои проще и менее раздражающими. Теперь есть «почти нулевой» шанс, что враги смогут уклониться от ваших рукопашных атак. Им также будет сложнее ударить вас, пока вы приседаете, и их будет легче прервать, когда они вызовут подкрепление. Вдобавок к этому, их очки жизни были «резко» уменьшены, а множество изменений пользовательского интерфейса облегчит определение того, хорошо вы сражаетесь или нет.
Вне боя прогулка по Санто-Илесо должна быть немного менее раздражающей. Теперь HUD делает четкую разницу между сюжетными и побочными миссиями, и будет вкладка «выполнено», чтобы отслеживать задачи, которые вы уже выполнили.
Некоторые другие изменения более тонкие, такие как различные изменения звука вокруг Санто-Илесо и множество исправлений ошибок. Здесь слишком много всего, чтобы перечислить, но если обновление будет успешным, почти все области игры должны получить улучшения, особенно многопользовательские функции.
То есть когда им еще на выходе первых трейлеров фанаты говорили, что игра идет вообще не туда, разрабы их культурно (и не очень) послали, а теперь дайте еще шанс. Нет спасибо.
Надо не "перерабатывать" игру, а переделывать с нуля. От персонажей которые плоские и скучные, до мира и сюжета, которые ни о чем.
Да норм там персы, главный герой норм точно, баба и негр про них мало сюжета но тоже норм там вот пацан голый слабо вписывается уж очень слабохарактерный.
Я прошёл на релизе и так- то интересно посмотреть как игра изменилась, ну хотя бы в плане местной боёвки, ибо она просто ужасная. Реально работали и переделали или же вранье. Почекаю на ютубе.
Мне тоже понравилось но маленький сюжет и тонна лишних рабочее вот надеюсь что длс сюжеты будут весомыми.
А, ну и да
Что там разработчики ответили на претензии фанатов серии? Haters gonna hate? Получите, распишитесь, как говорится :)
Спасибо конечно за исправления боя и оптимизацию, но чего-то не вижу исправления конченых персонажей, полное удаление повестки, и весёлой отбитой гангстерской атмосферы. Так что игра была мертва со стадии задумки.
Ну пусть бесплатно раздадут, там посмотрим.
НЕТ!
...игре умереть
Вот за место 2 длс режима добавили бы сюжет - грубо говоря 3 длс сюжета было бы лучше так как раз сюжета не хватает.
Вы серьёзно? Сколько ещё вы будете этот труп тормошить?
Нет! Выпускайте обновление для SR2, вы обещали выпустить. А SR1 ремастернуть на пк! Не хочу играть на эмуляторе.
А ху-ху ни хо-хо? Вам из самого начала говорили, что игра ваша никуда не годится, а вы послали людей на три весёлых буквы. А теперь что, "ой, извините, простите, дайте шанс"? Никаких шансов! Складывайте инструменты на полку и вперёд дворы подметать! Не нужен людям ваш высер. Закрывайте лавочку!
А мне понравилась игра!