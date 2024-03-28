Новое геймплейное видео Sand Land показывает битву с боссом

Sand Land — главный герой нового игрового видео, опубликованного Game Informer, включающего примерно тринадцать минут геймплея, включающих битву с боссом, присутствующим в игре.
В ролике мы видим, как Вельзевул водит машину, исследуя ряд пещер, пока не достигает места расположения огромного и враждебного существа: Кракена. Герои сначала пытаются противостоять монстру, используя судно на воздушной подушке, на котором они туда прибыли, а затем переходят на небольшой танк, способный нанести более существенный урон и при этом принять на себя большее количество попаданий.
Как мы видели в последних презентационных трейлерах Sand Land, игра предоставит нам множество различных транспортных средств, которые можно использовать как для более быстрого преодоления расстояний, так и для борьбы с врагами, которых мы встретим по пути.