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Sand Land 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая
6.9 24 оценки

Новый геймплейный трейлер Sand Land посвящен автомобилю

monk70
Новости

Автомобиль — последнее из транспортных средств, которые Sand Land представила с геймплейным трейлером: в данном случае это также хорошо оборудованная машина, которая позволит нам разгромить наших врагов на ходу.

Таким образом, помимо джамп-бота и мотоцикла, в игре от Bandai Namco мы сможем сесть за руль компактного и симпатичного броневика, который может похвастаться типичным дизайном автомобилей, разработанных покойным Акирой Ториямой.

Выпуск Sand Land назначен на 26 апреля 2024 года на ПК, PS5 и Xbox Series.

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