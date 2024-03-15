Новый геймплейный трейлер Sand Land посвящен автомобилю

Автомобиль — последнее из транспортных средств, которые Sand Land представила с геймплейным трейлером: в данном случае это также хорошо оборудованная машина, которая позволит нам разгромить наших врагов на ходу.
Таким образом, помимо джамп-бота и мотоцикла, в игре от Bandai Namco мы сможем сесть за руль компактного и симпатичного броневика, который может похвастаться типичным дизайном автомобилей, разработанных покойным Акирой Ториямой.
Выпуск Sand Land назначен на 26 апреля 2024 года на ПК, PS5 и Xbox Series.