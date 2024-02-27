Sand Land: битва танков на песках уже на горизонте

Помнишь старый добрый “Танчики” на Dendy? Ну, так вот, забудь. Sand Land это совсем другая история, и твои дедушкины танки тут не катят. Здесь мы говорим о мощных лазерных пушках и танках, которые выглядят так, как будто только что сошли с космического корабля.

В новом трейлере Sand Land тебя ждет нечто большее, чем просто стрельба по песчаным дюнам. Это настоящая война машин, где каждый танк — произведение искусства, оснащенное последним словом техники. И нет, это не “большие игрушечные машинки”, это твой билет в мир, где каждое решение и каждый выстрел могут решить исход битвы.

Как говорится, в любви и войне все средства хороши, но когда дело доходит до Sand Land, тут уже не до шуток. Подготовься использовать все от лазерных пушек до выдвижных опор, чтобы одолеть врага. А если ты думал, что в пустыне скучно, то как насчет того, чтобы устроить там эпическую битву танков?

С 26 апреля 2024 года Sand Land будет доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC. И это значит, что скоро ты сможешь показать всем, на что способен твой кастомный танк. Будь то битва на выживание среди бескрайних песков или демонстрация мощи своего арсенала, в Sand Land тебе точно найдется чем заняться.

И помни, как говорил великий философ нашего времени: “Большая пушка — это хорошо, но большая пушка на быстром танке — это просто отлично”. В Sand Land ты найдешь и то, и другое. Так что, заставь свои гусеницы петь песни победы и покажи, на что ты способен в этом безумном мире боевых танков.