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Sand Land 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая
6.6 18 оценок

Стали известны системные требования к ПК ролевой игры Sand Land

monk70
Новости

Bandai Namco раскрыла официальные требования к Sand Land для ПК, игры, основанной на одноименной серии Акиры Ториямы, которая также выйдет на консолях, но у которой для Windows теперь обновлена ​​официальная страница в Steam.

Среди появляющихся подробностей выделяется отсутствие каких-либо упоминаний о Denuvo или аналогичной системе безопасности, что может указывать на то, что Bandai Namco решила избегать таких систем.

Даже в других предыдущих случаях на самом деле случалось, что Denuvo не упоминался за несколько дней до запуска игр, а затем появлялась, по крайней мере, в дни релиза, поэтому не исключено, что пто же самое произойдёт и с Sand Land.

Минимальные требования

  • Операционная система: Windows 10
  • Процессор: AMD Ryzen 5 2400G/Intel Core i5-9400F
  • Память: 4 ГБ ОЗУ
  • Видеокарта: AMD Radeon RX 590/Nvidia GeForce GTX 1060.
  • DirectX: версия 12
  • 20 ГБ свободного места.

Рекомендуемые требования

  • Операционная система: Windows 11
  • Процессор: AMD Ryzen 5 2400G/Intel Core i5-9400F
  • Память: 8 ГБ ОЗУ
  • Видеокарта: AMD Radeon RX Vega 56 / Nvidia GeForce GTX 1660 Ti / Intel Arc A750.
  • DirectX: версия 12
  • 20 ГБ свободного места.

Дата выхода Sand Land на ПК, PS5, PS4 и Xbox Series назначена на 26 апреля 2024 года.

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