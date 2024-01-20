Стали известны системные требования к ПК ролевой игры Sand Land

Bandai Namco раскрыла официальные требования к Sand Land для ПК, игры, основанной на одноименной серии Акиры Ториямы, которая также выйдет на консолях, но у которой для Windows теперь обновлена официальная страница в Steam.
Среди появляющихся подробностей выделяется отсутствие каких-либо упоминаний о Denuvo или аналогичной системе безопасности, что может указывать на то, что Bandai Namco решила избегать таких систем.
Даже в других предыдущих случаях на самом деле случалось, что Denuvo не упоминался за несколько дней до запуска игр, а затем появлялась, по крайней мере, в дни релиза, поэтому не исключено, что пто же самое произойдёт и с Sand Land.
Минимальные требования
- Операционная система: Windows 10
- Процессор: AMD Ryzen 5 2400G/Intel Core i5-9400F
- Память: 4 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: AMD Radeon RX 590/Nvidia GeForce GTX 1060.
- DirectX: версия 12
- 20 ГБ свободного места.
Рекомендуемые требования
- Операционная система: Windows 11
- Процессор: AMD Ryzen 5 2400G/Intel Core i5-9400F
- Память: 8 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: AMD Radeon RX Vega 56 / Nvidia GeForce GTX 1660 Ti / Intel Arc A750.
- DirectX: версия 12
- 20 ГБ свободного места.
Дата выхода Sand Land на ПК, PS5, PS4 и Xbox Series назначена на 26 апреля 2024 года.