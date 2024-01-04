Satisfactory разошлась тиражом более 5 миллионов копий

В праздничный период Coffee Stain Studios объявила, что общий тираж Satisfactory составил более 5 миллионов копий игры по всему миру.

Шведская команда опубликовала сообщение, в котором объявили об этой невероятной новой вехе и вскоре анонсировали новый контент для популярного симулятора строительства фабрик.

Эта новость появилась после того, как недавно было выпущено обновление 8, которое сделало игру одной из первых инди-игр, обновившихся до Unreal Engine 5, ознаменовав новую эру визуальных улучшений и улучшений производительности игры.

Переход на новую версию Unreal Engine обеспечивает ряд улучшений производительности и визуального оформления, которые со временем будут дорабатываться. Игроки могут включить глобальное освещение Unreal Engine 5, более известное как Lumen, для потрясающего качества освещения. Эта новая функция использует сложные методы для обеспечения более точного и реалистичного освещения.