"Давай сделаем это, Фил": Хидэки Камия призывает Xbox возобновить разработку отмененной Scalebound

Scalebound когда-то была одним из самых амбициозных экшенов своего времени, сочетающим динамичные сражения, глубокую взаимосвязь с музыкой и систему взаимодействия с огромным драконом-компаньоном. Это действительно один из немногих интересных эксклюзивов Xbox One, который так и недобрался до релиза. Проект был анонсирован в далеком 2014 году, но спустя несколько лет — в 2017 году — Microsoft официально закрыла разработку. Спустя столько лет один из ключевых авторов игры, Хидэки Камия, вновь вспомнил о проекте и напрямую обратился к главе Xbox Филу Спенсеру.

Все трейлеры игры до отмены:

Недавно официальный аккаунт студии Clovers Inc в X (бывший Twitter) опубликовал пост, в котором Камия вместе с коллегами смотрит старые кадры геймплея Scalebound. По словам разработчиков, он с ностальгией вспоминал процесс работы над игрой и отметил, что до сих пор гордится проектом, несмотря на его отмену. Позже Хидэки Камия ретвитнул видео с коротким сообщением:

Давай сдела, Фил.

Эти слова он адресовал Филу Спенсеру, главе игрового подразделения Microsoft, дав понять, что по-прежнему заинтересован в возрождении игры. Это не первый случай, когда Камия выражает желание вернуться к Scalebound. Еще в начале 2022 года он уже заявлял, что хотел бы обсудить с Microsoft возможность восстановления разработки.

Обсуждения вокруг возвращения Scalebound возникают регулярно, но в последний раз слухи усилились в начале 2023 года. Тогда сразу несколько источников намекали на возможность перезапуска проекта, однако никаких официальных заявлений от Microsoft так и не последовало.

Фил Спенсер в одном из интервью японскому изданию Game Watch был его спросили про Scalebound, но лишь с улыбкой ответил, что "пока сказать нечего".

Даже если Microsoft действительно заинтересуется этой идеей, быстрое возвращение Scalebound ждать не стоит. В настоящее время Хидэки Камия занят работой над новой частью Okami в своей студии Clovers Inc. Если Xbox действительно даст зеленый свет проекту, Камия сможет приступить к его разработке только после завершения текущей работы. Тем не менее, тот факт, что игру не забывают спустя столько лет, вселяет надежду: возможно, когда-нибудь мы все же увидим долгожданный релиз Scalebound.