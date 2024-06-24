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Scarlet Nexus 25.06.2021
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Аниме
7.3 266 оценок

Авторы Scarlet Nexus представили новую иллюстрацию в честь третьей годовщины

butcher69
Новости

В честь третьей годовщины ролевой игры Scarlet Nexus компания Bandai Namco опубликовала новую иллюстрацию, созданную арт-директором Коутой Отиаи.

Действие Scarlet Nexus разворачивается в далеком будущем, где в человеческом мозге был обнаружен псионический гормон. Это приводит к тому, что люди обретают сверхчувственные способности и тем самым меняют мир. Человечество вступило в новую эру, но с неба начали спускаться безумные мутанты, известные как Другие, жаждущие человеческих мозгов.

Scarlet Nexus уже доступна для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC.

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