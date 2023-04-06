Новый ролик о разработке Scars Above посвящён созданию музыки и звуков ©

Scars Above – захватывающий научно-фантастический экшен от третьего лица, действие которого происходит в загадочном инопланетном мире, выпущенный в конце февраля на ПК, консолях – получил новый ролик о разработке, посвящённый создании музыки и звуков. Разработчики Mad Head Games, в частности, несколько звукорежиссеров, режиссеров озвучивания, композитора и музыкального руководителя студии вместе со звездой YouTube TheDooo делятся своим мнением о различных звуковых элементах в игре, от саундтрека до звуков окружающей среды.

Кейт — астронавт и ученый, посланный исследовать колоссальную и загадочную инопланетную структуру — Метаэдр, которая появляется на орбите Земли.

Все идет не так, как планировалось, и Метаэдр переносит Кейт и ее команду через космос на таинственную внесолнечную планету, где она просыпается одна в странном и враждебном мире; преисполненная решимости выжить, она отправляется на поиски вашей команды и разгадывает тайну того, что произошло.

Игрокам необходимо исследовать окрестности, сканировать и анализировать инопланетную фауну и флору опасной внесолнечной планеты, а затем использовать полученные знания для создания различного стихийного оружия, гаджетов и расходных материалов.

Им также нужно будет полагаться на наступательные и тактические устройства, использовать окружающую среду в своих интересах и использовать слабости чудовищных существ, чтобы выжить вопреки всему; все время пытаясь разгадать тайну древней инопланетной цивилизации и раскрыть правду о том, что случилось с Кейт и ее командой.