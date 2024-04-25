Для Scene Investigators вышло обновление, улучшающее мироощущение от игры

Разработчики из EQ Studios выпустили новый и важный патч для вышедшей в октябре прошлого года Scene Investigators. Он направлен на улучшение мироощущения пользователей от игры и взаимодействия с уликами в делах.
Благодаря мнениям игроков, к которому разработчики внимательно прислушиваются, в итоге за несколько обновлений было добавлено следующее:
- отображение в начале прохождения вводного текста для информирования пользователей о сути игры;
- два режима игры: "Детективный" и "С подсказками", которые разграничивают сложность изучения дел;
- в режиме с подсказками добавлен список улик для каждого дела;
- отображение дополнительных материалов по каждому сценарию в деле "4-й этаж" после его полного прохождения;
- добавлены / изменены подсказки в последнем деле "Ссора в особняке Хьюз", введен дополнительный вопрос (чтобы еще больше помочь игрокам в процессе расследования).
- изменена система оценивания (теперь для прохождения экзамена и открытия бонусного дела нужна оценка "А");
- добавлено предупреждение при переназначении клавиши в настройках управления;
- прочие улучшения и исправления различных багов.
Вместе с тем, этот патч можно назвать релизом русского текстового перевода версии 1.1:
- исправлены выявленные (как игроками, так и самой командой локализаторов The Bullfinch Team) неточности и технические ошибки в первичной версии локализации;
- добавлена ручная адаптация текста вместо машинной, появившейся при обновлениях проекта после его релиза по решению разработчиков как временная заглушка для нового материала.
Разработчики, как и локализаторы, надеются, что теперь проходить "Место преступления" игрокам будет ещё комфортнее и приятнее.
"Место преступления" - это игра, в которой всё решает дедукция. Внимательно исследуйте окружение, восполняйте пробелы в общей картине и ищите мотивы, даже если на первый взгляд их нет. Выдвигайте предположения, чтобы не стоять на месте во время расследования.