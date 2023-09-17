Названы новые сроки выхода Scene Investigators ©

Третий квартал года плавно подходит к концу и фанаты, ожидающие выхода Scene Investigators, задаются вопросом о том, когда же выйдет игра, ведь в своём крайнем обращении разработчики заявляли именно про этот период года.

Именно поэтому EQ Studios решили, что пришла пора рассказать немного свежей информации и сообщили о незначительной задержке в выпуске проекта, объясняя свою позицию следующим образом:

Хоть нашей целью и было выпустить Scene Investigators в третьем квартале этого года, некоторые важные процессы разработки, необходимые для достижения качества, к которому мы стремимся, занимают больше времени, чем ожидалось. Мы старались изо всех сил, чтобы выпустить игру в срок, объявленный нами ранее, и надеялись, что заявлять о задержке проекта не потребуется. Увы, пришло время сделать это официально: Scene Investigators выйдет в начале четвертого квартала.

Вместе с тем разработчики приносят извинения фанатам из-за этой задержки и любых причиненных неудобств.

Мы невероятно благодарны каждому из вас за терпение и надеемся, что игра, когда она выйдет, понравится вам!

Scene Investigators - дедуктивная логическая игра для поклонников жанра "настоящее преступление" от разработчиков, подаривших вам ранее The Painscreek Killings.Окунитесь в воссозданные места происшествий. Внимательно изучите улики и проанализируйте возможные мотивы, чтобы узнать, что произошло на самом деле.

Вы можете добавить игру в список желаемого в Steam и сыграть демоверсию проекта. Заявлено, что в Scene Investigators будут присутствовать русские субтитры.