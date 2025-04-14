Популярные моды для Schedule 1 оказались заражены вредоносным ПО

Сотни тысяч игроков в Schedule 1 получили предупреждение: проверить свои компьютеры на наличие вирусов, поскольку два популярных мода для игры были официально признаны зараженными опасным трояном. Информация об этом появилась на Reddit и официальном Discord-канале игры.

Зараженными оказались моды 'Increased Stack Size Limit' и 'Backpack Mod Reuploaded'. Оба размещал на Nexus Mods пользователь под ником FroggyP1, чей аккаунт, по сообщениям сообщества, был продан другому владельцу. Именно этот новый владелец добавил вредоносный код в моды и выложил обновление поздно вечером в пятницу, 11 апреля 2025 года.

Хотя эти зараженные моды уже удалены с Nexus Mods, эксперты по безопасности и модераторы сообщества настоятельно советуют всем, кто успел их скачать, немедленно принять меры. В частности, удалить моды, просканировать компьютер с помощью проверенного антивируса и изменить все свои онлайн-пароли — но только после полного удаления вируса.

«Если вы не обновляли свой мод после 11 апреля в 22:29, вероятно, вам повезло избежать опасности. Но все равно очень рекомендуем удалить эти файлы и проверить систему», — говорится в одном из предупреждений на Reddit.

Этот инцидент произошел на фоне бешеной популярности Schedule 1. Симулятор наркокартеля не только возглавил продажи, опередив даже громкие релизы вроде Monster Hunter Wilds, но и вызвал волну просьб выпустить консольную версию игры. Однако активная мод-сцена игры превратилась в серьезную проблему.

Моды для Schedule 1 чрезвычайно популярны: они добавляют новые возможности, улучшают интерфейс и не дают преимуществ в мультиплеере. Однако последний случай вновь подчеркивает серьезность вопросов безопасности среди модов для ПК-игр.

Причем это уже не первый подобный случай. За последние месяцы вредоносные программы также находили в двух играх на Steam — PirateFi и Sniper: Phantom’s Resolution. Обе они успешно обошли проверки Steam — так же, как это произошло с зараженными модами для Schedule 1.

Аккаунт FroggyP1 уже заблокировали на Nexus Mods, но этот случай стал серьезным уроком для геймеров по всему миру.