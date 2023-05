Файтинг в феодальной Японии Sclash выйдет 4 августа 2023 года в Steam, Switch, Playstation и Xbox ©

Французские издатели Just For Games и Abinding Bridge вместе с независимым разработчиком Bevel Bakery сообщили, что файтинг 1 на 1 в феодальной Японии Sclash выйдет 4 августа 2023 года выйдет на ПК (Steam/GOG), Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series S|X..

Sclash — это простой в освоении, но сложный в доведении до мастерства двухмерный самурайский файтинг, полный напряженности, в котором одного удара достаточно, чтобы убить. Играйте за нарисованных от руки самураев в красивых раскрашенных декорациях и сражайтесь с противником в эпических и торжественных дуэлях, где важен каждый ход. Управляйте своей выносливостью, дыханием и не торопитесь, чтобы нанести смертельный удар.

Выбирайте между 5 персонажами и сражайтесь в автономном режиме и онлайн на 16 красивых сценах, чтобы разблокировать более 50 скинов для своих самураев. Узнайте больше о битве между кланами Аки и Нацу и откройте для себя историю, вдохновленную японской культурой, в режиме истории.