Релиз самурайского 2D-файтинга Sclash на консолях отложен до конца этого года

Выпуск грядущего рисованного самурайского файтинга Sclash от разработчика Bevel Bakery на консолях официально отложен до «конца 2023 года», согласно новому твиту от издателя Just For Games.
Они не назвали конкретной причины, кроме того, что им нужно было больше времени, чтобы поддерживать консольные порты в рабочем состоянии. Новая дата релиза также не подтверждена, хотя ожидается, что она появится «в ближайшее время».
Задержка, похоже, не влияет на версию для ПК. Еще в мае разработчики объявили дату выпуска — 4 августа 2023 года. Позже в этом году поддерживаемые консоли будут включать Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и PlayStation 5.