Новый трейлер аркадной гонки Screamer демонстрирует захватывающие игровые механики

Milestone продолжает раскрывать новые подробности игрового процесса аркадной гоночной игры Screamer. На этот раз основное внимание уделяется системе Echo, одному из центральных столпов как повествования, так и игровой механики.

Система Echo вращается вокруг двух основных функций: синхронизации и энтропии. Синхронизация может накапливаться пассивно или активно с помощью Active Shift — точного переключения передач, дополняющего автоматическую трансмиссию автомобиля. Эта функция служит универсальным источником энергии, которую можно использовать для ускорения или активации щитов, защищающих от атак противника. Таким образом, Sync вознаграждает опытных игроков за точный расчёт времени, давая преимущества как в гонках, так и в бою.

Использование Sync, в свою очередь, генерирует Энтропию — энергию, питающую две атакующие механики: Удар и Перегруз. Удар — это быстрая и смертельная атака, способная взорвать врагов, в то время как Overdrive переводит автомобиль в состояние максимальной мощи — рискованный, но весьма результативный прием.

В режиме Overdrive автомобиль получает дополнительную скорость, временный щит и возможность уничтожать противников прямым ударом. Однако столкновение со стеной во время Overdrive приводит к взрыву автомобиля, делая игрока уязвимым. В то время как Strike расходует лишь часть Энтропии, Overdrive использует всю накопленную энергию, требуя стратегии и расчёта времени для освоения обоих режимов.

В Screamer гонки динамично развиваются по мере накопления и использования Синхронизации и Энтропии, а различия в способностях персонажей и управлении автомобилем создают уникальные сложности на каждом круге — как в офлайн-, так и в онлайн-режиме, где командная работа имеет решающее значение.

Выход Screamer запланирован на 2026 год, игра будет доступна для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.