Sea Fantasy - новая ролевая игра в пиксельной графике с открытым миром

METASLA анонсировала новую пиксельную ролевую игру с открытым миром под названием Sea Fantasy. Эта новая 2D-ролевая игра выйдет в феврале 2025 года, и ниже вы можете найти ее дебютный трейлер игрового процесса.

Согласно описанию, это история двух молодых людей, которые отправились в приключение ловить рыбу СиАЗ, морских существ этого мира. Игроки смогут свободно исследовать огромный пиксельный мир на лодке. Кроме того, они смогут исследовать подземелья, а также изготавливать удочки и крючки.

METASLA также утверждает, что в игре будет эпический сюжет. Игрокам предстоит сражаться с монстрами в попытке спасти мир. Также можно предположить, что мы будем собирать группу союзников (как и в большинстве RPG).