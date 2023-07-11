Авторы Sea of Stars показали новый геймплейный тизер-трейлер ©

К анонсам на летней выставке ID@Xbox Showcase присоединилась Sabotage Studios с видеороликом, погружающим нас в сказочную атмосферу Sea of Stars и демонстрирующим геймплейные сцены из новой демоверсии, доступной на платформах Xbox.

Короткий, но насыщенный ролик, предоставленный нам студией, помогает составить представление об игровом процессе, повествовании и содержании этого "ностальгического" приключения, вдохновленного оригинальными главами таких культовых серий, как Final Fantasy, Chrono Trigger и Mana.

Просматривая сцены нового ролика, мы можем полюбоваться боевыми эпизодами, чередующимися с более "исследовательскими" фрагментами, полными головоломок и мини-игр, которые необходимо решить, чтобы продвинуться в основной кампании и открыть новые области огромной карты. Дополнительным украшением игрового процесса станут оригинальные композиции Ясунори Мицуды, композитора Chrono Cross и Xenoblade Chronicles 2.

Игра Sea of Stars выйдет 29 августа на ПК, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а также сразу же появится в каталоге Xbox и PC Game Pass.