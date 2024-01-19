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Sea of Stars 29.08.2023
Адвенчура, Ролевая, Инди, Вид сверху
7.5 111 оценок

Физическое издание ролевой игры Sea of Stars выйдет 10 мая

butcher69
Новости

Физическое издание Sea of Stars выйдет для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox и Switch 10 мая, объявила компания Sabotage Studio совместно с iam8bit.

Стандартное издание будет стоить 39,99 доллара и будет доступно через iam8bit и участвующие розничные магазины, а также будет включать в себя двухсторонний постер с артом Брайса Кхо. Предзаказы будут сделаны в ближайшее время и будут включать в себя цифровую загрузку саундтрека игры.

Эксклюзивное издание iam8bit, которое выйдет во втором квартале 2024 года по цене $44,99, будет включать в себя руководство по игре в ретро-стиле, коллекционный футляр, коллекционный постер с оригинальным артом и картой игры большого размера, цифровую загрузку саундтрека игры и четыре листа наклеек. Предварительные заказы уже доступны на сайте iam8bit.

Кроме того, iam8bit выпустит виниловый саундтрек Sea of Stars в третьем квартале 2024 года по цене $42,99. Предварительные заказы доступны уже сейчас на сайте iam8bit.

Sea of Stars уже доступна в цифровом виде для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC через Steam.

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