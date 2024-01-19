Физическое издание ролевой игры Sea of Stars выйдет 10 мая

Физическое издание Sea of Stars выйдет для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox и Switch 10 мая, объявила компания Sabotage Studio совместно с iam8bit.

Стандартное издание будет стоить 39,99 доллара и будет доступно через iam8bit и участвующие розничные магазины, а также будет включать в себя двухсторонний постер с артом Брайса Кхо. Предзаказы будут сделаны в ближайшее время и будут включать в себя цифровую загрузку саундтрека игры.

Эксклюзивное издание iam8bit, которое выйдет во втором квартале 2024 года по цене $44,99, будет включать в себя руководство по игре в ретро-стиле, коллекционный футляр, коллекционный постер с оригинальным артом и картой игры большого размера, цифровую загрузку саундтрека игры и четыре листа наклеек. Предварительные заказы уже доступны на сайте iam8bit.

Кроме того, iam8bit выпустит виниловый саундтрек Sea of Stars в третьем квартале 2024 года по цене $42,99. Предварительные заказы доступны уже сейчас на сайте iam8bit.

Sea of Stars уже доступна в цифровом виде для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC через Steam.