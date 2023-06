Геймплейный ролик Sea of Stars о приготовлении пищи ©

Разработчики из Sabotage Studio выпустили очередной ролик своей ролевой игры в стиле пиксель-арт Sea of Stars.



В ролике показано приготовление пищи, которое можно приготовить на костре, найденном по пути. Мы видим, что это довольно быстрый процесс, просто превращающий ингредиенты в готовый продукт, количество которого можно выбрать. После употребления блюдо дает бафф.

Sea of Stars - это приквел во вселенной игры The Messenger, получившей признание, и он был профинансирован благодаря успешной кампании на Kickstarter, которая достигла своей цели за один день. Она выйдет для PS5, PS4, Nintendo Switch, ПК, Xbox Series X|S и Xbox One 29 августа 2023 года.



Эта игра предлагает пошаговые сражения в ретро-стиле с таймингом атаки и защиты, тактическим использованием типов урона и многим другим. Визуальное оформление в стиле пиксель-арт прекрасно, с динамическим освещением и дополнительными эффектами.