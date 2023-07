Милая JRPG Sea of Stars отправилась на золото ©

Впервые анонсированная в 2020 г. игра Sea of Stars от студии Sabotage была долгожданной, и в преддверии ее выхода, который состоится чуть более чем через месяц, она достигла важного рубежа в разработке.

В недавно опубликованном обновлении Kickstarter студия Sabotage объявила, что Sea of Stars стала золотой - ну, или почти золотой. По словам разработчиков, в пятницу игра достигнет "золотого" рубежа, что означает, что мастер-код будет готов, а финальный продукт отправлен на сертификацию в регулирующие органы по всему миру. Любые доработки игры с этого момента, скорее всего, будут представлены в виде первых патчей.

Тем временем студия Sabotage объявила, что демоверсия Sea of Stars теперь доступна бесплатно на PS5 и PS4, а ранее была доступна на Xbox, Switch и ПК. В демоверсии будет представлен тот же контент, что и на других платформах.

Sea of Stars выйдет 29 августа для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. Игра также будет доступна в первый день через Game Pass и PlayStation Plus.