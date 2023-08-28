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Sea of Stars 29.08.2023
6.7 61 оценка

Sea of Stars получила хорошие оценки от критиков

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butcher69
Новости

Оценки, полученные Sea of Stars от разнообразных, выглядят достаточно хорошо: очевидно, что jRPG, разработанная компанией Sabotage и вдохновленная великой классикой жанра, превзошла ожидания различных изданий, зарекомендовав себя как действительно интересная игра.

  • But Why Tho? - 10
  • Dexerto - 10
  • WellPlayed - 9,5
  • NoisyPixel - 9,5
  • Nintendo Life - 9
  • Screen Rant - 9
  • The Beta Network - 9
  • Game Informer - 9
  • Multiplayer First - 9
  • Rectify Gaming - 9
  • Game Heroes - 9
  • IGN - 8
  • Eurogamer - 8
  • Push Square - 8

Если публика отреагирует так же, как и критики, то проект Sabotage, вероятно, не останется незамеченным, и быть может мы увидим новую главу в будущем

Sea of Stars выйдет 29 августа на Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox series и PC через Steam.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Ashley33

а, это новый ХроноТриггер судя по боевке. Денува будет? Надо глянуть

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soulfox

Это игра от создателей The Messenger

Они писали, что вдохновлялись jrpg из 90х. Т.е. Хроно триггером в том числе. И композитор из последней должен был написать музыку к этой игре.

В общем проект как минимум интересный.

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