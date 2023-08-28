Sea of Stars получила хорошие оценки от критиков ©

Оценки, полученные Sea of Stars от разнообразных, выглядят достаточно хорошо: очевидно, что jRPG, разработанная компанией Sabotage и вдохновленная великой классикой жанра, превзошла ожидания различных изданий, зарекомендовав себя как действительно интересная игра.

But Why Tho? - 10

Dexerto - 10

WellPlayed - 9,5

NoisyPixel - 9,5

Nintendo Life - 9

Screen Rant - 9

The Beta Network - 9

Game Informer - 9

Multiplayer First - 9

Rectify Gaming - 9

Game Heroes - 9

IGN - 8

Eurogamer - 8

Push Square - 8

Если публика отреагирует так же, как и критики, то проект Sabotage, вероятно, не останется незамеченным, и быть может мы увидим новую главу в будущем

Sea of Stars выйдет 29 августа на Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox series и PC через Steam.