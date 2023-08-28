Sea of Stars получила хорошие оценки от критиков

Оценки, полученные Sea of Stars от разнообразных, выглядят достаточно хорошо: очевидно, что jRPG, разработанная компанией Sabotage и вдохновленная великой классикой жанра, превзошла ожидания различных изданий, зарекомендовав себя как действительно интересная игра.
- But Why Tho? - 10
- Dexerto - 10
- WellPlayed - 9,5
- NoisyPixel - 9,5
- Nintendo Life - 9
- Screen Rant - 9
- The Beta Network - 9
- Game Informer - 9
- Multiplayer First - 9
- Rectify Gaming - 9
- Game Heroes - 9
- IGN - 8
- Eurogamer - 8
- Push Square - 8
Если публика отреагирует так же, как и критики, то проект Sabotage, вероятно, не останется незамеченным, и быть может мы увидим новую главу в будущем
Sea of Stars выйдет 29 августа на Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox series и PC через Steam.
а, это новый ХроноТриггер судя по боевке. Денува будет? Надо глянуть
Это игра от создателей The Messenger
Они писали, что вдохновлялись jrpg из 90х. Т.е. Хроно триггером в том числе. И композитор из последней должен был написать музыку к этой игре.
В общем проект как минимум интересный.